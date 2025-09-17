مونديال طوكيو: القطريان سامبا وداوود إلى نهائي 400 م حواجز

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تأهل القطريان عبد الرحمن سامبا واسماعيل داوود إلى نهائي سباق 400 م حواجز، الأربعاء في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وتصدر سامبا (30 عاما)، حامل برونزية مونديال الدوحة 2019، مجموعته مسجلا 47.63 ثانية ومتقدما بفارق 0.157 ثانية على النروجي كارستن فارهولم بطل العالم 2017 و2019 و2023 وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو وفضية باريس العام الماضي.

وحل داوود (21 عاما) ثانيا في المجموعة الثانية (47.61 ث) في أفضل زمن شخصي، وراء النيجيري إيزيكييل ناتانييل.

وقال سامبا لقناة بي إن سبورتس "نصف النهائي هو أسرع دور وأصعب من النهائي. صنعنا التاريخ، أول مرة لاعبَين من قطر في نهائي 400 م حواجز. أتمنى تحقيق الإنجاز والصعود على المنصة. مجموعتي لم تتضمن منافسة باستثناء البطل الأولمبي النروجي (فارهولم). كان يجب أن أكون سريعا في أول ثمانية حواجز، ثم أحافظ على إيقاعي حتى النهاية".

ورغم حلوله ثالثا في المجموعة الثالثة بأفضل زمن شخصي (48.29 ث)، لم يتمكن القطري الآخر باسم حميدة (25 عاما) من التأهل.