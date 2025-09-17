مونديال طوكيو: البحرينية يافي تخفق في الاحتفاظ بلقب 3 آلاف م موانع وتحرز الفضية

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أخفقت البحرينية وينفريد موتيلي يافي في الاحتفاظ بلقبها في سباق 3 آلاف م موانع وأحرزت الفضية خلف الفائزة الكينية فيث تشيروتيتش الأربعاء في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وسجلت يافي الفائزة بذهبتي أولمبياد باريس 2024 وبطولة العالم بودابست 2023 والتي تصدرت السباق حتى اللفة الأخيرة زمنا قدره 8:56.46 دقائق، خلف تشيروتيتش بزمن 8:51.59 دقائق هو الأفضل في البطولات العالمية. وحلت الإثيوبية سيمبو ألمايو ثالثة ونالت الميدالية البرونزية (8:58:86 د.)، والتونسية مروى بوزياني مفاجأة النهائي في المركز الرابع (9:01.46 د) وهو رقم وطني.

وقالت يافي بعد نيلها الفضية لقناة بي إن سبورتس "جهزت نفسي بأفضل طريقة ممكنة وجئت إلى هنا من أجل الفوز. أحببت الجماهير والأجواء المحفزة".

وقالت بوزياني بعد حلولها رابعة وتحطيمها الرقم التونسي "صحيح أن الميدالية ضاعت مني لكني سعيدة بهذه النتيجة. رفرف علم بلادي في اليابان اليوم".