بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول بهدفي ميليتاو ومبابي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : واصل ريال مدريد بداية موسمه المثالية بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم من بوابة ضيفه إسبانيول 2 0 السبت ضمن المرحلة الخامسة.

ويدين "الملكي" بانتصاره للثنائي، البرازيلي إيدر ميليتاو صاحب الهدف الأول (22)، والفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز الهدف الثاني، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة الهدافين، وإلى سبعة أهداف في كافة المسابقات بعد ثنائيته أمام مرسيليا في دوري أبطال أوروبا (47).

ورفع ريال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب برشلونة الذي يستضيف خيتافي الأحد.

في المقابل، تلقى إسبانيول هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد تسجيله بداية مثالية بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في المراحل الأربع الأولى، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث موقتا.

لم تشهد بداية المباراة خطورة تُذكر على مرميي الفريقين، إلى أن سدد ميليتاو كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الضيوف (22).

وكاد مبابي يمنح فريقه الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، لكنه أساء من مسافة قريبة استغلال عرضية البرازيلي فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى (41).

ومع بداية الشوط الثاني، اخترق فينيسيوس منطقة جزاء الضيوف قبل تهيأة الكرة أمام مبابي الذي سدّدها قوية من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الأرضية إلى يمين الحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش (47).

وأصاب فينيسيوس القائم الأيسر بتسديدة من مسافة قريبة (66).

ومع التقدّم المريح في النتيجة بهدفين، أشرك ألونسو للمرة الأولى هذا الموسم، الثنائي الإنكليزي جود بيلينغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا العائدين من الإصابة، بدلا من مبابي والفرنسي أوريليان تشواميني تواليا (89).

ليفانتي يعمّق أزمة جيرونا

وعمّق ليفانتي أزمة مضيفه جيرونا منقوص العدد بإسقاطه 4 0.

افتتح الكاميروني كارل إيتا إيونغ التسجيل لليفانتي في الدقيقة 43، محرزا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني تواليا بعدما هزّ شباك ريال بيتيس في المرحلة الماضية (2 2).

وأضاف كارلوس ألفاريس الهدف الثاني (49)، قبل توقيع إيفان روميرو على الهدف الثالث (70)، مؤكدا بدايته المميزة هذا الموسم، بعدما سبق له هزّ شباك بيتيس في المرحلة الماضية، وقبله برشلونة في مباراة الخسارة الدراماتيكية 2 3 في المرحلة الثانية.

وختم البديل غودوين كوياليبو من جمهورية إفريقيا الوسطى، مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

ولعب جيرونا منقوصا بعد طرد البلجيكي أكسيل فيتسل لتلقيه إنذارين (18 و30)، قبل تعقّد مأموريته بطرد البرازيلي فيتور ريس ببطاقة حمراء مباشرة لمخاشنته ألفاريس (46).

وحقق فريق المدرب خوليان كاليرو، انتصاره الأول في "لا ليغا" بعد ثلاث خسارات وتعادل في المراحل الأربع الأولى، رافعا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، علما أنه عاد إلى دوري الأضواء هذا الموسم بعد تحقيقه لقب الدرجة الثانية.