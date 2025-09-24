بطولة إسبانيا: فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد الى تعزيز صدارته بفوز سادس تواليا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : تابع ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الاسباني الموسم الماضي، بدايته المثالية بفوز سادس تواليا عندما تغلب على مضيفه ليفانتي 4 1 بفضل مهاجميه البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بفوزه الى فينيسيوس ومبابي، حيث افتتح البرازيلي التسجيل في الدقيقة 28، وصنع الهدف الثاني للأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (38) في باكورة أهداف الأخير مع النادي الملكي منذ انتقاله الى صفوفه قادما من ريفر بلايت هذا الصيف، فيما سجل الفرنسي ثنائية في الدقيقتين 63 من ركلة جزاء و66 رافعا رصيده الى سبعة أهداف هذا الموسم ومعززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وهو الفوز السادس للنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 18 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط مؤقتا عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي يحل ضيفا على ريال أوفييدو الخميس في ختام المرحلة.

واستعد ريال مدريد الذي أراح مدربه شابي ألونسو قطب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني ودفع بفينيسيوس أساسيا على حساب مواطنه رودريغو، جيدا للدربي أمام جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل.

وكان ريال مدريد الطرف الافضل أغلب فترات المباراة ونجح في إخماد ثورة ليفانتي في الدقائق الاولى عندما كاد الأخير يفتتح التسجيل بتسديدة لإيفان روميرو من مسافة قريبة لكنها مرت بجوار القائم الايمن (4).

ورد ريال مدريد بكرة قوية لماستانتونو من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن لحارس المرمى الدولي الاسترالي ريان ماتيو (8)، وأخرى لداني سيبايوس من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر (18).

وجرب فينيسيوس حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتدت من الحارس وتهيأت امام ماستانتونو الذي تابعها من مسافة قريبة في العارضة قبل ان يلتقطها ماتيو (21).

وتابع الحارس الاسترالي تألقه بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي من خارج المنطقة وأخرى لفينيسيوس من داخلها (23).

ونجح فينيسيوس في منح التقدم لريال مدريد بتسديدة رائعة بخارج قدمه اليمنى في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس اثر تلقيه تمريرة من فالفيردي (28).

وهو الهدف الثالث لفينيسيوس هذا الموسم.

وكاد ماستانتونو يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (33)، لكنه فعلها بعد خمس دقائق عندما استغل كرة من فينيسيوس اثر هجمة مرتدة سريعة فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ماتيو (38).

وأنقذ ماتيو مرماه من هدف ثالث بإبعاده انفراد فينيسيوس من مسافة قريبة (41)، ثم سدد البرازيلي كرة قوية من داخل المنطقة بجوار القائم الايسر (45+1).

واندفع ليفانتي مطلع الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق برأسية للكاميروني إيتا إيونغ من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لروميرو (54).

وسدد التركي أردا غولر كرة قوية من حافة المنطقة بين يدي الحارس (60).

وحصل مبابي على ركلة جزاء اثر عرقلته من المدافع القائد أوناي إلغيزابال فانبرى لها بنفسه على طريقة "بانينكا" مسجلا الهدف الثالث (64).

وأضاف مبابي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما استغل كرة على طبق من ذهب من غولر خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة مراوغا الحارس وتابعها داخل المرمى الخالي (67).

بلباو يواصل خيباته

واصل أتلتيك بلباو، رابع الموسم الماضي، تقهقره باكتفائه بالتعادل على أرضه مع جيرونا 1 1.

وبعدما بدأ الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، تعثر النادي الباسكي ومني بثلاث هزائم، بينها على أرضه ضد أرسنال الإنكليزي 0 2 في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتفي الثلاثاء بتعادل ضد فريق اكتفى بنقطة من مبارياته الخمس الأولى.

وكانت البداية صعبة على بلباو، إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة التاسعة بهدف سجله المغربي عز الدين أوناحي الذي افتتح رصيده التهديفي مع الفريق الكاتالوني في ثالث مباراة له بألوانه بعد قدومه إليه هذا الصيف من مرسيليا الفرنسي، وذلك بعد تمريرة من براين جيل.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يفتتح الفريق الباسكي الثاني بإدراكه التعادل بواسطة ميكل خاوريغيسار (48)، لكنه عجز بعدها عن الوصول إلى الشباك واكتفى بتعادله الأول للموسم.

وأفلت إسبانيول من هزيمة ثانية تواليا وأنقذ نقطة على أرضه أمام فالنسيا بإدراكه التعادل 2 2 في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من ضائع بفضل هدف سجله خافي بوادو بكرة رأسية في الرمق الأخير قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء الذي بدأه الفريق الكاتالوني بالتخلف في الدقيقة 15 بهدف للهولندي أرناوت دانجوما.

وبقي فالنسيا متقدما حتى الدقيقة 59 حين أدرك المدافع الأوروغوياني لياندرو كابريرا التعادل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، لكن هوغو دورو أعاد فالنسيا إلى المقدمة في الدقيقة 62 برأسية أيضا إثر ركلة ركنية، قبل أن يقول بوادو كلمته في الوقت القاتل ويرفع رصيد فريقه إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، مقابل 8 لضيفه.

واستغل فياريال تعثر اتلتيك بلباو واسبانيول وارتقى الى المركز الثالث بفوزه الثمين على مضيفه اشبيلية بهدفين للكندي تانيتولووا اولوواسييي (17) والاسرائيلي مانور سولومون (86) مقابل هدف للسويسري جبريل سو (51).