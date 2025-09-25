بطولة إسبانيا: "هاتريك" ألفاريس تمنح أتلتيكو فوزا مثيرا على فايكانو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس بإحرازه ثلاثية "هاتريك" فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوز مثير على ضيفه رايو فايكانو 3 2 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء وعلى بعد ثلاثة أيام من مواجهته أمام جاره ريال مدريد السبت.

وحقّق "روخيبلانكوس" فوزه الثاني في ست مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، رافعا رصيده الى تسع نقاط في المركز الثامن.

في المقابل، احتل فايكانو المركز الرابع عشر بخمس نقاط.

وبعد أن منحه ألفاريس الذي أضاع ركلة جزاء خلال التعادل المحبط أمام ريال مايوركا الأسبوع الماضي، التقدم أولا (15)، نجح الضيوف في قلب تأخرهم الى تقدم بعد أن فرض بيب تشافاريا التعادل قبل نهاية الشوط الاول بهدف مذهل من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الزاوية العليا لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك (45+1) قبل أن يقتنص البديل ألفارو غارسيا الأسبقية (77).

لكن ألفاريس أبعد شبح الخسارة الثانية عن أتلتيكو بادراكه التعادل بعد ثلاث دقائق، قبل أن يقود بنفسه فريق مواطنه المدرب دييغو سيميوني لحصد ثلاث نقاط ثمينة بتسجيله هدفه الشخصي الثالث في وقت متأخر (88).

وحقّق ريال سوسييداد المتعثر فوزه الأول هذا الموسم على حساب ريال مايوركا المتقهقر أيضا بهدف واحد سجله المهاجم ميكيل أويارسابال (49).

ورفع سوسييداد رصيده الى 5 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمّد رصيد مايوركا عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، تعادل خيتافي وديبورتيفو ألافيس 1 1.

افتتح الاوروغوياني ماورو أرامباري التقدم لخيتافي (63) قبل أن يُعادل أندير غيفارا لألافيس (71).

وبات في رصيد خيتافي الذي أهدر فرصة التقدم إلى المركز الرابع، 10 نقاط في المركز السادس مقابل 8 لألافيس العاشر.