بطولة اسبانيا: برشلونة يقلب تأخره الى فوز صعب على أوفييدو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قلب برشلونة حامل اللقب تأخره الى فوز صعب على مضيفه ريال أوفييدو الصاعد حديثا 3 1 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس.

وبعد تأخره بهدف سجله ألبيرتو رينا لأوفييدو إثر خطأ فادح من الحارس جوان غارسيا (33)، نجح نادي الـ "بلاوغرانا" في الردّ بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر إريك غارسيا (56) والبديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (70) والأوروغوياني رونالد أراوخو (88).

وحافظ العملاق الكاتالوني الذي غاب عنه نجمه اليافع لامين جمال، على سجله الخالي من أي هزيمة، رافعا رصيده الى 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

من جهته، تجمّد رصيد أوفييدو عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر من فوز يتيم في ست مباريات.

ودنت الفرصة الأولى في اللقاء للمهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد الذي عاد الى التشكيلة الأساسية إلا أن حارس أوفييدو آرون إسكانديل تصدى لمحاولته (8).

وأبعد إسكانديل مجددا محاولة أخرى من راشفورد من مسافة متوسطة، قبل أن تصطدم كرة البرازيلي رافينيا بالقائم، ثمّ يتدخل حارس اوفييدو لإبعاد الكرة من على خط المرمى بعد محاولة ثانية من راشفورد (10).

ورغم سيطرة برشلونة، اقتنص أصحاب الأرض تقدما يُعاكس مجريات اللقاء وبطريقة غريبة، عندما استغل رينا تقدما غير مبرر للحارس غارسيا لتصويب كرة لولبية من مسافة 36 مترا في المرمى الخالي (33).

وتابع برشلونة تفوّقه في مختلف المجالات في الشوط الثاني بعد أن زجّ المدرب لألماني هانزي فليك بنجم الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ، لكنه انتظر حتى الدقيقة 56 لفرض التعادل بعد ان تابع غارسيا الكرة التي سدّدها فيران توريس وتصدى لها إسكانديل.

وظلّ برشلونة يكافح من أجل انتزاع هدف التقدم بعد أن تألق حارس أوفييدو إسكانديل في الدفاع عن مرماه، إلا أن الضيوف انتزعوا التقدم عن طريق البديل المخضرم ليفاندوفسكي الذي ارتقى عاليا ليصوّب كرة رأسية رائعة في الزاوية العليا من المرمى من تمريرة عرضية لدي يونغ (70).

وأظهر أوفييدو رغبة متجددة في الخروج بشيء ما من اللقاء لكن الفرنسي جول كونديه كان في المرصاد إثر تسديدة الفنزويلي خوسيه سالومون روندون (77).

وأمّن أراوخو على النتيجة بهدف ثالث من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (88).

وفي مباراة أخرى، تعادل أوساسونا وضيفه إلتشي 1 1.

تقدم إلتشي إلى المركز الخامس بعشر نقاط، مقابل سبع نقاط لاوساسونا في المركز الثالث عشر.