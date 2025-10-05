بطولة إسبانيا: اشبيلية يسحق برشلونة 4-1

الرياص - اسماء السيد - Seville (إسبانيا) : سحق إشبيلية ضيفه برشلونة 4 1 الأحد ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم في بطولة إسبانيا لكرة القدم ضمن المرحلة الثامنة.

وبهذه الخسارة تنازل برشلونة عن المركز الاول لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على فياريال 3 1 السبت.

ويملك ريال مدريد 21 نقطة مقابل 19 لبرشلونة. في المقابل، صعد اشبيلية الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وكان برشلونة سقط ايضا على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 2 الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

افتتح مهاجم برشلونة السابق التشيلي المخضرم الكسيس سانشيس التسجيل لاشبيلية من ركلة جزاء اثر خطأ ارتكبه مدافع برشلونة الاوروغوياني رونالد اراوخو (13).

واضاف ايزاك روميرو الهدف الثاني للفريق الاندلسي (36)، قبل ان يقلص الانكليزي ماركوس راشفورد الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتسديدة على الطاير بيسراه بعد تمريرة من بيدري.

وضغط برشلونة لادراك التعادل في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء انبرى لها هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه سددها خارج الخشبات الثلاث (76)، قبل ان يسجل اصحاب الارض هدفين متأخرين عبر خوسيه انخل كارمونا (90) والنيجيري أكور ادامس (90+6).

وعاد ألافيس إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه إلتشي 3 1.

وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الارض البديل كارلوس فيسينتي (76 من ركلة جزاء) وتوني مارتينيس (81) والأرجنتيني لوكاس بوي (90+5)، فيما سجل هدف إلتشي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه النمسوي ديفيد أفنغروبر في الدقيقة 79، البرتغالي أندي سيلفا (90+3).

ولم يذق الافيس طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة قبل هذه المباراة، فخسر مرتين مقابل تعادل.

ورفع ألافيس الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد إلتشي الذي تعرض لخسارته الاولى عند 13 نقطة في المركز الخامس.