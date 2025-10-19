بطولة إيطاليا: يوفنتوس يسقط للمرة الأولى أمام كومو

الرياص - اسماء السيد - روما : ازدادت مصاعب يوفنتوس بتلقيه الخسارة الأولى بعد خمس تعادلات، وذلك أمام مضيفه كومو 0 2 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم وقبل مواجهة قوية مع مضيفه ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق "السيدة العجوز" يمنّي النفس بفوز أول منذ 13 أيلول/سبتمبر، لكنه صُدم بخسارة أولى هذا الموسم أمام فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الذي غاب عن أرضية الملعب بسبب الإيقاف.

وتجمّد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة متراجعا إلى المركز السادس على الأقل، وبفارق الأهداف عن كومو الذي صعد إلى المركز الخامس بفوزه الثالث في الدوري.

ويسافر فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور إلى مدريد لمواجهة ريال مدريد الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال يبحث عن فوزه الأول بعد تعادلين.

ويُعدّ هذا الفوز التاريخي الأول لكومو أمام يوفنتوس بعد أربع مواجهات سابقة، انتهت ثلاث منها لفريق تورينو وواحدة بالتعادل.

وباغت أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف السبق السريع عبر الألماني مارك أوليفر كيمف حين تابع عرضية لعبها الأرجنتيني نيكو باس بطريقة جميلة (4).

ردّ فعل يوفنتوس الأول جاء بتسديدة من التركي كينان يلديز من خارج المنطقة لكنها لم تكن دقيقة ومرّت من جانب القائم الأيسر للمرمى (20).

وعلى الرغم من محاولات يوفنتوس المستمرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مرمى الحارس الفرنسي جان بوتيز طوال الشوط الأول.

ولم يتغيّر الحال في الثاني، بل كاد كومو يضاعف النتيجة بتسديدة قوية من الفرنسي ماكسينس كاكريه أبعدها الحارس ميكيلي دي غريغوريو (55).

وأقحم المدرب تودور لاعب الوسط ويستون ماكيني والهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش (77)، لكن لم يتسنّ لهما ترك بصمة سريعة، بعدما أضاف باس الهدف الثاني لكومو إثر هجمة مرتدة انطلق به حتى دخل منطقة الجزاء وسدد بطريقة رائعة إلى يمين المرمى (79).