بطولة إنكلترا: برنتفورد يعمّق جراح وست هام

الرياص - اسماء السيد - لندن : عمّق برنتفورد جراح مضيفه وست هام وألحق به سادس خسارة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بهدفين من دون رد الإثنين في ختام المرحلة الثامنة.

سجل البرازيلي إيغور تياغو الهدف الأول في الدقيقة 43 وأكّد البديل الدنماركي ماتياس ينسن الفوز (90+5).

وبقيَ وست هام في المركز ما قبل الأخير بأربع نقاط فقط، من فوز وتعادل، متلقيا خسارته الثانية تواليا والرابعة في آخر خمس مباريات.

وكانت مجموعة من مشجعي النادي المعروفة باسم "هامرز يونايتد" دعت إلى مقاطعة شاملة للمباراة بعد احتجاجات سابقة أمام كريستال بالاس في 20 أيلول/سبتمبر، حيث نظم المشجعون مسيرة باتجاه مدخل المدراء في ملعب لندن، وكذلك خلال مواجهة أرسنال الماضية.

وتُعد هذه المباراة الأولى للمدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على ملعب النادي، لكن المجموعة أشارت في بيان إلى أن مقاطعة المباراة تهدف حصرا إلى الضغط على رئيس النادي ديفيد سوليفان ونائبته كارين برادي للاستقالة، معربة عن دعمها للمدرب.

وكان سانتو قال في وقت سابق "خطتي الآن، والخطة الوحيدة التي أركز عليها، هي تحسين أداء الفريق. فإذا شاهد المشجعون تطور أداء الفريق، فبالتأكيد سيعودون لدعمنا".

في المقابل، صعد برنتفورد إلى المركز الثالث عشر بـ10 نقاط.