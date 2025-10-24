دورة فيينا: سينر يخطو خطوة إضافية نحو اللقب

الرياص - اسماء السيد - فيينا : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانيا عالميا الدور نصف النهائي من دورة فيينا النمسوية بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6 4 و6 4 الجمعة.

وحقّق سينر فوزه الثالث من ثلاث مباريات في النمسا منذ عودته من الإصابة التي ألمت به في دورة شنغهاي للماسترز للألف نقطة مطلع هذا الشهر ودفعته للانسحاب من الدور الثالث أمام الهولندي تالون خريكسبور.

ويلتقي سينر الطامح لإحراز لقبه الرابع في العام الحالي نظيره الأسترالي أليكس دي مينور في الدور قبل النهائي بعد أن تغلب الاخير على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6 1 و7 6 (4/7).

وقال سينر بعد المباراة "لقد كانت مباراة صعبة وقوية جدا. أنا سعيد جدا".

وتابع "حاولت أن أعيد أكبر عدد من الكرات، شعرت أن إرساله كان ممتازا اليوم".