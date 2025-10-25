بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة

الرياص - اسماء السيد - روما : حسم نابولي، حامل اللقب، قمة المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه إنتر، وصيفه، 3 1 السبت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي، واستعاد الصدارة.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (33 من ركلة جزاء) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) والكاميروني أندريه فرانك زامبو انغيسا (66) أهداف نابولي، والتركي هاكان تشالهانأوغلو (59 من ركلة جزاء) هدف إنتر.

وعاد رجال المدرب أنتونيو كونتي الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى مفاجئة في الدوري أمام تورينو 0 1 السبت الماضي، والثانية مذلة امام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2 6 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وحقق نابولي انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين فرفع رصيده الى 18 نقطة واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي سقط في فخ التعادل امام ضيفه بيزا 2 2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني إنتر بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري والاولى بعد أربعة انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق الاهداف خلف روما الذي يملك فرصة اللحاق بنابولي الى الصدارة في حال فوزه على مضيفه ساسوولو الاحد في ختام المرحلة.

وكان إنتر البادئ بالتهديد عبر قائده وهدافه الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس بتسديدة قوية من حافة المنطقة لكن حارس المرمى الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش لها ببراعة (15).

وحصل نابولي على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" عندما تعرض جوفاني دي لورنتسو الى العرقلة من لاعب الوسط الدولي الارميني هنريخ مخيتاريان فانبرى لها دي بروين بنجاح على يمين الحارس الدولي السويسري يان سومر (33) لكنه تعرض لاصابة بتمزق في العضلية الخلفية لفخذه الايمن فاضطر الى ترك مكانه الى المدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا (37).

وحرمت العارضة أليساندرو باستوني من التعادل بردها رأسيته القوية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية الى خارج الملعب (41).

وكاد تشالهانأوغلو يفعلها بتسديدة قوية "على الطاير" من خارج المنطقة لكن ميلينكوفيتش سافيتش أبعدها بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (45+1)، ثم تلقى مارتينيس كرة على طبق من ذهب من المدافع الدولي الهولندي دنزل دمفريس وسددها بيمناه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن للحارس ميلينكوفيتش سافيتش (45+2).

وحرم القائم الايمن دمفريس من التعادل برده رأسيته القوية من مسافة قريبة الى خارج الملعب (45+4).

وفي الوقت الذي دخل فيه إنتر الشوط الثاني باحثا عن التعادل ، أضاف ماكتوميناي الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من ليوناردو سبيناتزولا فسددها قوية "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة على يمين سومر (54).

وحصل انتر على ركلة جزاء بعد اللجوء الى "في أيه آر" اثر لمسة يد على المدافع أليساندرو بونجورنو اثر رأسية لمارتينيس من مسافة قريبة فانبرى لها تشالهانأوغلو على يسار ميلينكوفيتش سافيتش (59).

وأعاد أنغيسا الفارق الى سابق عهده بإضافته الهدف الثالث اثر هجمة منسقة للنادي الجنوبي بدأت من التماس في منتصف الملعب ووصلت الى نغيسا في الربع الاخير اثر كرة من فاطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بدفاع إنتر قبل أن يسددها قوية بيسراه على يسار سومر (66).

أودينيزي يعود الى سكة الانتصارات

وعاد اودينيزي الى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليتشي 3 2.

وبدا اودينيزي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية نظيفة في الشوط الاول سجلها السويدي ييسبر كالستروم (16) والانكليزي كينان ديفيس (37)، لكن ليتشي قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الالباني ميدون بيريشا (59).

وانتظر أودينيزي الدقيقة 89 لإعادة الفارق الى سابق عهده بهدف ثالث سجله البولندي آدم بوكسا، لكن كونان ندري قلصه مجددا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث لأودينيزي هذا الموسم والأول بعد خسارتين وتعادلين فرفع رصيده الى 12 نقطة وتراجع الى المركز الثامن، فيما مني ليتشي بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

وسقط كومو في فخ التعادل السلبي امام مضيفه بارما وأهدر فرصة اللحاق بإنتر ونابولي وروما الى المركز الثاني ولو مؤقتا.

واكتفى كومو بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 13 نقطة مقابل سبع نقاط لبارما الخامس عشر.

ويلعب لاحقا كريمونيزي مع أتالانتا.