بطولة إنكلترا: أرسنال يعزز صدارته بفوزه بديربي لندن وفيلا يكبح جماح سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزز أرسنال صدارته بفوز صعب على ضيفه كريستال بالاس 1 0 في ديربي لندن الأحد، وذلك في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي شهدت خسارة مانشستر سيتي للمرة الاولى منذ آب/أغسطس جاءت أمام مضيفه أستون فيلا بالنتيجة ذاتها.

على ملعب الإمارات ستاديوم، فرض ايبيريتشي ايزه الذي تخرج من أكاديمية أرسنال قبل ان يدافع عن ألوان كريستال بالاس بالذات، نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدف الوحيد بعد تمريرة من البرازيلي غابريال تابعها الانكليزي على الطاير لم يحرك لها الحارس دين هندرسون ساكنا (39).

وهو الهدف الاول لايزه البالغ 27 عاما في الدوري بقميص أرسنال.

ورفع أرسنال رصيده في المركز الاول إلى 22 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن بورنموث الفائز على ضيفه نوتنغهام فوريست بهدفي ماركوس تافيرنييه (25) والفرنسي إيلي جونيور كروبي (40)، و5 نقاط عن سندرلاند الذي حقق فوزا مفاجئا على تشلسي 2 1 السبت.

في المقابل، تراجع سيتي للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة متساويا مع جاره اللدود يونايتد الذي واصل صحوته بفوزه على برايتون 4 2 السبت، كما بإمكان رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يخسروا مركزهم بانتظار نتيجة مباراة توتنهام الثامن برصيد 14 نقطة مع مضيفه إيفرتون في ختام هذه الأمسية.

وأضاف أرسنال الذي حقق فوزه الرابع تواليا في "بريميرليغ" والسابع في مختلف المسابقات، جاره بالاس على لائحة ضحاياه في ديربي لندن بعد فوزه على وست هام 2 0 وفولهام 1 0.

ويسعى أرسنال الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ عام 2004 عندما خاض الموسم بأكمله من دون أن يُمنى بأي هزيمة (رقم قياسي)، وقد أظهر ثباتا في المستوى منذ مطلع الموسم الحالي معتمدا على خط دفاعي قوي بقيادة الثنائي غابريال والفرنسي وليام صليبا حيث لم يدخل مرماه سوى 3 أهداف في المباريات التسع الأولى من الموسم.

على ملعب فيلا بارك، كبح أستون فيلا جماح سيتي بقيادة هدافه العملاق النروجي إرلينغ هالاند وأوقف سلسلة مبارياته من دون خسارة عند 9 تواليا في مختلف المسابقات.

وفشل هالاند في زيارة شباك أصحاب الأرض بعدما كان قد تألق بشكل لافت هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المحلي و4 أهداف في 3 مباريات في المسابقة القارية الأم.

من ناحيته، بدأ استون فيلا المتأرجح المستوى، الموسم الحالي من دون اي فوز في مبارياته الخمس الاولى محليا قبل ان يحصد النقاط الثلاث في مبارياته الأربع الاخيرة. لكنه خسر بشكل مفاجىء أمام غو أهيد ايغلز الهولندي المغمور 1 2 في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.