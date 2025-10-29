كأس ألمانيا: دورتموند يُقصي فرانكفورت بصعوبة في طريقه إلى الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - برلين : بلغ بوروسيا دورتموند الدور الثالث من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح 4 2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 1، الثلاثاء ضمن الدور الثاني.

وجاءت مباراة القمة بين الفريقين نارية بامتياز، إذ بعد ان تقدم أنسغار كناوف بالنتيجة لفرانكفورت في الدقيقة السابعة، ردّ يوليان براندت مطلع الشوط الثاني فارضا التعادل (48).

وبعد أن عجز الفريقان عن التسجيل قبل نهاية الوقت الأصلي، احتكما الى التمديد فاستمرت المراوحة على حالها قبل أن يتمكن دورتموند حامل لقب المسابقة خمس مرات من حسم المباراة بركلات الترجيح بعد أن سجل البرتغالي فابيو سيلفا، نيكلاس زوله، كارني تشوكويميكا، وفيليكس نميشا ركلاته الأربع كافة، فيما أضاع الياباني ريتسو دوان والجزائري فارس الشيبي ركلتين لأصحاب الأرض المتوجين أيضا بخمسة ألقاب في مسابقة الكأس.

وكانت المباراة بمثابة إعادة لنهائي كأس ألمانيا عام 2017 التي حسمها دورتموند 2 1، وحينها كان مدرب الأخير، الكرواتي نيكو كوفاتش، على رأس الجهاز الفني لفرانكفورت.

من جهة أخرى، تغلب هرتا برلين على ألفرسبرغ من الدرجة الثانية 3 0، وحذا حذوه هامبورغ بالتأهل بتغلبه على مضيفه هايدنهايم 1 0.

وجاءت المفاجأة الأكبر بفوز هولشتاين كيل من الدرجة الثانية على مضيفه فولفسبورغ 1 0.

ويلتقي في وقت لاحق لايبزيغ حامل اللقب مرتين مع أنرجي كوتبوس من الدرجة الثانية.