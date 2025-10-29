بطولة إنكلترا: غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته

الرياص - اسماء السيد - لندن : يتطلع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي إلى عودة المهاجم المصري عمر مرموش إلى كامل لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة، مشيرا الى انه يستطيع ان يلعب دورا هاما في سعي الفريق لاستعادة لقب بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم.

واعتبر غوارديولا في حديث للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي إنه لن يتردد في إشراك مرموش (26 عاما) والهداف النروجي إرلينغ هالاند معا في الهجوم إذا تطلب الأمر ذلك.

قال غوارديولا "عانى (مرموش) من إصابة طويلة، لكن عمر وإرلينغ قادران على اللعب معا وبالتالي عندما أحتاج إلى جناح في الفريق، هناك لاعبون يستطيعون الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل، لكننا نحتاج إلى لاعبين قريبين من إرلينغ، في المساحات بين الظهيرين وقلب الدفاع وفي الكثافة الهجومية".

وتابع "عمر هو الأفضل. إذا احتجنا إلى اللعب بالقرب من منطقة الجزاء، فإن عمر هو الأفضل لدينا إلى جانب إرلينغ، ولكن عندما نحتاج إلى المزيد من اللاعبين في الجيوب والمزيد من التحكم، فإن اللاعبين الآخرين أفضل، لذا يعتمد الأمر على ما نحتاجه".

واوضح "في لحظات كالموسم الماضي، عندما يكون الظهيران على الأطراف والجناحان في الداخل، يكون في قمة مستواه. يمكنه أيضا أن يلعب كصانع ألعاب"