دورة باريس: شيلتون يبلغ ربع النهائي ويضمن مقعده في بطولة "آيه تي بي" الختامية

الرياص - اسماء السيد - باريس : ضمن الأميركي بن شيلتون، المصنف سابعا عالميا، البطاقة السادسة المؤهلة إلى بطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو ببلوغه ربع نهائي دورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بفوزه على الروسي أندري روبليف 7 6 (8 6) و6 3 الخميس.

وسيواجه ابن الـ 23 عاما في الدور المقبل إما الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو أو الإيطالي يانيك سينر الثاني عالميا.

ويشارك شيلتون للمرة الاولى في البطولة الختامية التي ستقام في الفترة من 9 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي تجمع أفضل 8 لاعبين حصدوا أكبر عدد من النقاط في ترتيب "آيه تي بي" هذا العام.

واحتاج شيلتون إلى قرابة ساعة لحسم المجموعة الاولى لصالحه أمام روبليف الثاني عشر.

وفي المجموعة الثانية، نجح الأميركي الفائز بدورة تورونتو الكندية في كسر إرسال منافسه للمرة الاولى في الشوط السابع.

وحصل شيلتون على فرص عدة لانهاء المباراة على إرسال روبليف، قبل أن يفعلها في المحاولة الثالثة.

وبدوره، احتفظ الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف عاشرا عالميا، بحظوظه في المشاركة في تورينو عقب حجز مقعده إلى ربع النهائي بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الألماني دانييل ألتماير (50) إلى فوز مستحق 3 6 و6 3 و6 2.

وهي المرة الثالثة في العدد ذاته من المباريات، يتأخر فيها الكندي بمجموعة قبل أن يخرج فائزا في العاصمة الفرنسية.

ويحتل أوجيه ألياسيم المركز التاسع في السباق على البطاقة الأخيرة لبطولة "آيه تي بي" الختامية، متأخرا خلف الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن الذي خسر أمام مواطنه لورنتسو سونيغو الأربعاء.

ومع خسارة موزيتي، وفي حال نجح أوجيه ألياسيم في بلوغ نهائي باريس، سينتزع ابن الـ 25 عاما بطاقة التأهل في السباق إلى تورينو.

قال أوجيه ألياسيم الذي خسر مباراتين من المواجهات الثلاث الأولى أمام الألماني "يتمتع ألتماير بمهارات رائعة. دائما ما أكون حذرا منه عندما ألعب ضده".

وأضاف محاولا طمأنة نفسه "أنهيت (المباراة) بأفضل أداء لي هذا الأسبوع".

وضرب الكندي موعدا في ربع النهائي مع فالنتان فاشيرو (39) من موناكو، حيث واصل بطل شنغهاي لماسترز الألف نقطة مسيرته الرائعة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 7 6 (7 4) و6 4.

وكان نوري فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميا، في المباراة الافتتاحية على الملعب الرئيس (4 6 و6 3 و6 4).

وسيسعى سينر، الحائز على أربع بطولات غراند سلام، للحفاظ على آماله في استعادة صدارة التصنيف العالمي من ألكاراس عندما يواجه سيروندولو في وقت لاحق من هذه الأمسية.