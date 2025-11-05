توتنهام يدعم لاعبه أودوغي بعد تعرضه لتهديد مزعوم بسلاح ناري

الرياص - اسماء السيد - لندن : قدّم نادي توتنهام الإنكليزي حامل لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، دعمه للمدافع الإيطالي الدولي ديستيني أودوغي وعائلته بعد أن زُعم أنه تعرّض لتهديد بسلاح ناري في لندن.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 31 عاما على صلة بالحادثة التي وقعت في أيلول/سبتمبر، وأُفرج عنه بكفالة ريثما تتواصل التحقيقات.

وقال متحدث باسم توتنهام الثلاثاء "نقدّم الدعم لديستيني وعائلته منذ وقوع الحادثة وسنواصل القيام بذلك. ونظرا لكون الأمر قضية قانونية، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وتلقّت الشرطة اتصالًا في وقت متأخر من مساء السادس من أيلول/سبتمبر يفيد بتعرّض رجل في العشرينات من عمره لتهديد بسلاح ناري في إحدى ضواحي شمال لندن، وهي منطقة يقطنها عدد من لاعبي توتنهام وأرسنال.

وقال متحدث باسم الشرطة "تحدّث الضباط إلى الضحية، وأثناء سير التحقيق تبيّن أيضا أن رجلا آخر في العشرينات من عمره زُعم أنه تعرّض للابتزاز والتهديد من الشخص نفسه".

ولم يُبلّغ عن وقوع أي إصابات في أي من الحادثتين.

وأضاف المتحدث "قُبض على رجل يبلغ 31 عاما الاثنين، الثامن من (أيلول) سبتمبر، للاشتباه بحيازته أسلحة نارية بنية استخدامها، والابتزاز، والقيادة من دون رخصة".