الصين تعين لاعب الوسط السابق شاو جيايي مدربا لمنتخب الرجال

الرياص - اسماء السيد - بكين : سيتولى لاعب الوسط السابق شاو جيايي تدريب منتخب الصين لكرة القدم، بعد مشوار مخيب جديد في تصفيات كأس العالم.

وقال الاتحاد الصيني في بيان الأربعاء إن اختيار شاو (45 عاما)، جاء بعد النظر في "الوضع الحالي لكرة القدم الصينية للرجال والبناء والتطوير طويل الأمد للمنتخب الوطني".

وتولى شاو الذي أمضى تسع سنوات في ألمانيا كلاعب، تدريب فريق تشينغداو ويست كوست، أحد فرق الدرجة الأولى الصينية، منذ العام الماضي.

كما درّب منتخبي الصين تحت 19 وتحت 20 عاما، وعمل مساعدا للمدرب في المنتخب الوطني الأول.

وخاض شاو 41 مباراة دولية وشارك في مباراتين ضمن دور المجموعات في الظهور الوحيد للبلاد في كأس العالم عام 2002.

واختتم مسيرته في الدوري الصيني الممتاز مع فريق بكين غوان عام 2015.

وكانت الصين أقالت الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في حزيران/يونيو بعد فشلها في التأهل إلى كأس العالم المقررة العام المقبل في أميركا الشمالية.

وأنهى المنتخب الصيني التصفيات في المركز قبل الأخير ضمن مجموعته الآسيوية، بعد أن تلقى سبع هزائم في عشر مباريات.

ويحتل المنتخب الصيني المركز 93 عالميا في تصنيف فيفا، في استمرار لانحدار بدأ قبل عدة سنوات.