فينوس وليامس ستشارك في دورة أوكلاند بعمر الـ45

الرياص - اسماء السيد - ويلينغتون : تخوض الأميركية فينوس وليامس، حاملة لقب سبع بطولات كبرى، دورة أوكلاند النيوزيلندية لكرة المضرب في كانون الثاني/يناير المقبل، بعمر الخامسة والأربعين، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة الأربعاء.

وحصلت فينوس على بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، بين 5 و11 كانون الثاني/يناير، بعد أن عادت إلى الملاعب في آب/أغسطس الماضي خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عقب غياب دام 16 شهرا.

وقال مدير البطولة نيكولا لامبرين "إنها واحدة من أعظم اللاعبات في العصر الحديث، وإنجازاتها على أرض الملعب تتحدث عن نفسها"، مضيفا أنها في "حالة بدنية وفنية رائعتين".

وكانت وليامس توّجت بلقب دورة أوكلاند عام 2015 بعد فوزها في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي، كما أحرزت خمسة ألقاب في بطولة ويمبلدون، واثنين في بطولة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذهبية أولمبية في سيدني عام 2000.