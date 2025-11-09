جائزة البرازيل الكبرى: نوريس أول المنطلقين وخيبة كبيرة لفيرستابن

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : ينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، متصدر بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد من المركز الأول في سباق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين، بعدما تصدر السبت التجارب الرسمية على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو، بعد ساعات قليلة على فوزه بسباق السرعة.

وسجل نوريس أفضل لفة بزمن 1:09.511 دقيقة متقدما على سائقي مرسيدس الايطالي أندريا كيمي أنتونيلي (1:09.685 د) وفيراري شارل لوكلير من موناكو (1:09.805 د).

واحتل سائق ماكلارين الاسترالي أوسكار بياستري، ثاني الترتيب العام، المركز الرابع، فيما سجل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، ثالث الترتيب العام، لفة مخيبة خرج منها من الجولة الاولى للتجارب حيث أنهاها في المركز السادس عشر، في نتيجة مخيبة لسعيه الى المنافسة على اللقب العالمي الخامس تواليا.

وحقق نوريس الذي استعاد صدارة بطولة العالم بفوزه بسباق جائزة المكسيك الكبرى قبل أسبوعين، مركز الانطلاق الأول للمرة السادسة هذا الموسم والثانية على التوالي في البرازيل، بعد لفة مبهرة تحت الضغط في الثواني الأخيرة من جولة تأهيلية متوترة ومفاجئة.

وقال البريطاني البالغ من العمر 25 عاما والذي سينطلق من المركز الاول للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية: "ظروف صعبة، زلقة، وأداء غير متسق. لقد جهزت نفسي جيدًا عندما كان ذلك ضروريًا".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتفوق فيها على الإيطالي الصاعد أنتونيلي السبت بعدما تقدم عليه في سباق السرعة.

وقال أنتونيلي: "أنا منزعج بعض الشيء لأنني خلفه مجددًا".

وأعجب نوريس بأداء السائق الايطالي، وقال "كيمي يبذل قصارى جهده حتى النهاية"، مضيفا متطلعًا إلى المستقبل "أعتقد أن التحدي سيكون كبيرًا غدًا. علينا أن نرى كيف ستؤثر الأحوال الجوية مجددًا".

وتابع "أتطلع إلى ذلك من بعض النواحي، لكنني لست كذلك من نواحٍ أخرى".

وكان نوريس عزز صدارته في بطولة العالم مبتعدا بفارق تسع نقاط عن زميله بياسرتي الذي خرج من اللفة.

ورفع نوريس رصيده الى 365 نقطة مقابل 356 لبياستري.

أما فيرستابن، بطل العالم أربع مرات والذي أنهى سباق السرعة في المركز الرابع، فيملك 326 نقطة.

في التجارب الرسمية، فشل فرستابن، بطل العالم أربع مرات والذي كان يأمل في الحفاظ على فرصته الأخيرة في المنافسة على اللقب هذا الأسبوع، في التأهل من التصفيات الأولى، بينما خرج سائق فيراري الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من التجارب الثانية، وسينطلق من المركز الثالث عشر.

وقال زميله لوكلير عن حلوله ثالثا في التجارب: "الأمور متقاربة للغاية، لدرجة أن عطلة نهاية أسبوع كارثية تحولت إلى عطلة نهاية أسبوع رائعة في غضون أجزاء من المائة من الثانية".

أما بياستري فقال "النتيجة مخيبة للآمال بعض الشيء. لكن السيارة بدت سريعة هذا الأسبوع، خاصة على مسافة أطول، لذا آمل أن أستفيد من ذلك غدًا".

توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:09.511 دقيقة

2. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:09.685 د

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:09.805 د

4. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:09.886 د

5. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:09.931 د

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:09.942 د

7. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:09.962 د

8. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:09.977 د

9. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:10.002 د