دوري أن بي أيه: بيستونز يحقق فوزه السابع تواليا بصعوبة على ويزاردز

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : قاد كيد كانينغهام فريقه ديترويت بيستونز إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 137 135 بعد التمديد الإثنين، بفضل ثلاثية مزودجة "تريبل دابل" مساهما في تحقيق فريقه انتصاره السابع تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه".

وتلقى واشنطن خسارته التاسعة هذا الموسم مقابل فوز واحد، بعد مباراة مثيرة غير متوقعة حقق فيها ديترويت فوزه التاسع مقابل خسارتين في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية.

ولعب دانيس جينكينز دورا مهما في فوز فريقه بتسجيله ثلاثية في الثانية الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي.

قال بعد المباراة "كنا نعرف مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا. لم نسمح لأي شيء أن يمنعنا من تحقيق هذا الفوز".

سجّل كانينغهام 46 نقطة (أعلى رقم في مسيرته) من 14 تسديدة ناجحة من أصل 45 محاولة، وأضاف 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة و5 سرقات وصدّتين.

وقال زميله جايلن دورن "هو الشخص الذي سيقود هذا الفريق مهما فعلنا. رؤيته يقاتل بهذه الطريقة ويقدّم نفسه كلاعب رائع، يُعطينا ثقة".

وساهم جينكينز من مقاعد الاحتياط بـ24 نقطة و8 متابعات (رقم قياسي شخصي أيضا)، فيما أضاف دورن 19 نقطة و14 متابعة.

في المقابل، كان سي جيه ماكولوم أفضل المسجلين لدى ويزاردز بـ42 نقطة، وكان يُمكن أن يمنح فريقه فوزا مفاجئا حين سجل قبل 14 ثانية ليعطي فريقه تقدما 126 121.

إلا أن جينكينز الذي لم يشارك في المباريات الثلاث السابقة، ردّ بثلاثية قبل 3 ثوان من النهاية، ثم بعد رمية حرة من كايشون جورج لصالح واشنطن، عاد جينكينز وسجل ثلاثية أخرى مع صافرة النهاية ليفرض التعادل 127 127 والتمديد.

قال جينكينز "كنت أعلم ما أستطيع فعله، فقط كان علي أن أؤمن بنفسي وأثق بعملي".

وأضاف دورن "لا يهرب من اللحظات الكبيرة أبدا، وسيكون لاعبا عظيما في هذا الدوري، وقد أثبت ذلك الليلة".

في الوقت الإضافي، منحت ثلاثية دنكن روبنسون التقدم لبيستونز، وأضاف غرين سلة ساحقة "دانك" جعلت النتيجة 136 133 قبل 25 ثانية من النهاية.