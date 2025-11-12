أن بي ايه: سفنتي سيكسرز يهزم سلتيكس بسلة قاتلة وثاندر يواصل بدايته التاريخية

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سجل كيلي أوبري سلة قاتلة قبل 8.7 ثوان من النهاية منحت الفوز لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه بوسطن سلتيكس 102 100، فيما واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بدايته التاريخية بفوزه الحادي عشر أمام غولدن ستايت ووريرز 126 102 الثلاثاء، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

على ملعب "ويلز فارغو سنتر" في فيلادلفيا، تألق الثنائي تايريز ماكسي والبديل جاستن إدواردز، فسجل الاول 21 نقطة وأضاف الثاني 22، إلّا أن أوبري سرق الأضواء في اللحظة الحاسمة بعدما تابع رمية من إدواردز كانت الوحيدة التي فشل فيها في تلك الأمسية، ليخطف الفوز لفريقه.

قال ماكسي عن سلة أوبري الأخيرة "كانت صعبة للغاية. لقد كافح بقوة. وضعنا جاستن في موقع جيد للتسجيل، ونجح أوبري في التقاط المتابعة ووضعها في السلة".

وأهدر ديريك وايت صاحب 18 نقطة مع سلتيكس رمية يائسة من منتصف الملعب في نهاية المباراة، ليحقق سفنتي سيكسرز فوزه الثاني على سلتيكس هذا العام مقابل خسارة.

أضاف ماكس "هكذا تسير الأمور. أشعر وكأننا لعبنا ضدهم 100 مرة منذ انضمامي إلى الدوري. إنهم يعرفون ما سنفعله، ونحن نعرف ما سيفعلونه".

وشدد ابن الـ 25 عاما على أن الفوز في مباريات متقاربة جدا يعتمد على أمور بسيطة "المرونة. نثق ببعضنا البعض. حاولنا فقط تقديم أداء رائع ودفاع قوي في الربع الرابع".

وبالفعل، قدّم إدواردز ابن الـ 21 عاما المتحدر من فيلادلفيا حيث توج مرتين بطلا للمدارس، أداء مثاليا مذهلا فنجح في تسجيل 8 رميات من أصل 8 وأضاف إليها 5 رميات ثلاثية من العدد ذاته، قبل أن يفشل في رميته الوحيدة التي مهدت الطريق لسلة الفوز.

وأضاف البديل كوينتين غرايمز 18 نقطة لفيلادلفيا الذي ما زال يفتقد جهود نجمه الكاميروني الأميركي جويل إمبيد بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

ولدى الخاسر، برز جايلن براون برصيد 24 نقطة، وأضاف ديريك وايت 18.

ثاندر لا يخسر على أرضه

في أوكلاهوما، واصل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، تألقه وفريقه ثاندر بدايته التاريخية بفوزه الكبير على ووريرز.

وسجل غلجيوس ألكسندر (27 عاما) الذي اختير أيضا أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 28 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم تشيت هولمغرين بـ 23 نقطة و11 متابعة، وقادا فريقهما لفوزه الثالث تواليا ولتعزيز أفضل بداية في تاريخه في الدوري برصيد 11 فوزا مقابل هزيمة.

كما حافظ ثاندر متصدر المنطقة الغربية على سجله خاليا من الهزائم على أرضه للمباراة الخامسة تواليا.

وعلى الرغم من عودة ملك الرميات الثلاثية ستيفن كوري من الاصابة فقد اكتفى بـ 11 نقطة في 20 دقيقة، في حين لم يتألق نجوم ووريورز حيث اقتصر دور جيمي باتلر على تسجيل 12 نقطة، وأنهى الكونغولي جوناثان كولينغا المباراة كأفضل هداف في صفوف فريقه برصيد 13 نقطة فقط.

فوز خامس تواليا لنيكس وناغتس

وسجل جايلن برونسون 32 نقطة، منها 6 ثلاثيات من 9 محاولات، ومرر 10 كرات حاسمة، وقاد فريقه نيويورك نيكس لتحقيق فوزه الخامس تواليا والسابع على أرضه أمام ممفيس غريزليز 133 120.

وتألق أيضا في صفوف نيكس، كارل أنتوني تاونز بتسجيله 21 نقطة وأضاف إليها 13 متابعة وميكال بريدجز مع 22 نقطة.

في المقابل، بدا أن غريزليز الذي مُني بهزيمته السادسة في مبارياته السبع الاخيرة، يعاني من أزمة ثقة يعكسها نجمه جا مورانت، الذي مرر 10 كرات حاسمة لكنه عانى هجوميا حيث اكتفى بـ 16 نقطة وخسر الكرة 8 مرات في 34 دقيقة.

وأثار هذا الأداء الضعيف لممفيس شائعات حول رحيل وشيك لمورانت البالغ 26 عاما والذي لطالما أثار الجدل منذ انضمامه إلى فريق تينيسي عام 2019.

وحذا دنفر ناغتس حذو نيكس بتحقيقه فوزه الخامس تواليا على حساب ساكرامنتو كينغز 122 108.

وتألق في صفوف الفائز لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 35 نقطة، أضاف إليها 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وتبلغ معدلات يوكيتش، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، 25.2 نقطة و11.9 تمريرة حاسمة، وهو أفضل معدل في "أن بي ايه" و13 متابعة، كثاني أفضل معدل.

وقاد النجمان براندون إنغرام وإيمانويل كويغلي بتسجيلهما 25 و24 نقطة تواليا فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على بروكلين نتس 119 106.

وهي الهزيمة العاشرة لنتس مقابل فوز يتيم، ليتساوى مع واشنطن ويزاردز وإنديانا بيسرز كأسوأ سجل في الدوري، كما تعرض لخسارته السادسة على أرضه.