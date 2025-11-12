تصفيات مونديال 2026: توخل ملتزم بنهجه التكتيكي رغم ضمان التأهل

الرياص - اسماء السيد - لندن : لن يغيّر الألماني توماس توخل من نهجه التكتيكي أو يختبر لاعبين جدد في مباراتي المنتخب الإنكليزي الأخيرتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، على الرغم من ضمان "الأسود الثلاثة" مقعدا في النهائيات.

وتلعب إنكلترا الخميس أمام صربيا على ملعب ويمبلي ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، قبل لقاء ألبانيا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي خارج الديار، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وكان وصيف بطل أوروبا حسم بطاقة تأهله إلى المونديال المقرر في أميركا الشمالية منذ تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن حقق العلامة الكاملة من ست مباريات من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

ونفى توخل احتمال القيام بـ"تجارب" جديدة في المباراتين المقبلتين، سواء على مستوى اختيار اللاعبين أو النهج التكتيكي، قائلا "هل تعتقدون أننا قمنا بالكثير من التجارب في المباريات الأخيرة؟".

وأضاف "نحن نحاول دائما أشياء جديدة ونتكيف مع الظروف، لكن لا أعتقد أننا خضنا أي تجارب في آخر معسكرين، ولن نبدأ الآن".

وأوضح مدرب بايرن ميونيخ السابق أن "الوقت ليس مناسبا لتغيير الخطة التكتيكية"، مشيرا إلى أن هذا يعني، على سبيل المثال، أن جود بيلينغهام ومورغان روجرز سيتنافسان على المركز رقم 10.

وتابع "بدلا من محاولة إيجاد مكان لكل أفضل اللاعبين فقط من أجل إشراكهم، ربما من الأفضل أن يلعب كل واحد في مركزه الطبيعي وأن نخلق منافسة بينهم".

لكن الألماني حذّر بيلينغهام من منافسة قوية على مركزه بعد عودته من جراحة في الكتف، قائلا عنه وزميله روجرز "في الوقت الحالي المنافسة بينهما فقط. هما صديقان، لذا فالمنافسة ودّية. لا يحتاجان لأن يكونا عدوين أو يكرها بعضهما. كلاهما يحترم الآخر ويتنافسان على نفس المركز".

وتابع "هل يمكن أن يلعبا معا؟ نعم، ولكن في نظام تكتيكي مختلف، والآن ليس الوقت المناسب لتغيير هذا النظام".

ودعا توخل لاعبي منتخب "الأسود الثلاثة" إلى الحفاظ على مستوى التركيز والانضباط عينه على الرغم من ضمان التأهل.

قال "حن متأهلون بالفعل، لكن هذا لا يجب أن يغير شيئا، لأننا نلعب من أجل معاييرنا الخاصة ومن أجل مستوانا نحن. نريد أن نبني على ما حققناه حتى الآن".

وكانت إنكلترا سحقت صربيا ذهابا 5 0 في بلغراد، لكن توخل حذّر من المواجهة المقبلة قائلا "يجب ألا نتوقع الفوز بخماسية أو سداسية أو سباعية الخميس، لأن المباراة بالنسبة لهم بمثابة نهائي من أجل التأهل للمونديال".