تصفيات مونديال 2026: أوسيمهين ومبوبو أمل نيجيريا والكاميرون في مواصلة حلم التأهل

الرياص - اسماء السيد - الرباط : يعول العملاقان النيجيري والكاميروني على نجميهما فيكتور أوسيمهين وبراين مبومو لمواصلة حلمهما بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم عندما يخوضان نصف نهائي ملحق التصفيات الإفريقية في العاصمة المغربية الرباط في الفترة بين 13 و16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتلتقي نيجيريا مع الغابون، والكاميرون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس على ملعبي البريد ومولاي الحسن في العاصمة الرباط، على أن يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية المقررة الأحد على الملعب الأخير.

ويتأهل المتوج بالملحق المصغر في المغرب إلى ملحق دولي بين ستة منتخبات سيقام في آذار/مارس المقبل، على ملعب سيتم تحديده لاحقا. وسيكون التنافس على المقعدين الأخيرين للمونديال الاميركي الشمالي.

وفشلت نيجيريا والكاميرون في حجز إحدى البطاقات التسع المؤهلة مباشرة الى العرس العالمي المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك الصيف المقبل، بعدما احتلا المركز الثاني في المجموعتين الثالثة والرابعة تواليا خلف جنوب إفريقيا والرأس الأخضر، ويبقى الملحق الفرصة قبل الاخيرة لهما لضمان التأهل.

وتسعى نيجيريا، بطلة إفريقيا ثلاث مرات، الى التأهل للمرة السابعة في تاريخها حيث تبقى أفضل نتائجها ثمن النهائي أعوام 1994 في مشاركتها الاولى و1998 و2014، علما أنها غابت عن النسخة الاخيرة في قطر، فيما ترصد الكاميرون، بطلة القارة خمس مرات، التأهل للمرة التاسعة وتبقى افضل نتيجة لها ربع النهائي عام 1990 في إيطاليا.

ويعقد المنتخبان النيجيري والكاميروني آمالا كبيرة على مهاجمي غلطة سراي التركي أوسيمهين ومانشستر يونايتد الانكليزي مبومو للعب دور محوري في الابقاء على آمالهما في بلوغ الملحق العالمي.

وسجل أوسيمهن ثلاثية في مرمى بنين في فوزها الساحق برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات الشهر الماضي، مما مكّن نيجيريا من التفوق على بوركينا فاسو بفارق الأهداف ونيل بطاقة أحد أفضل أربعة منتخبات وصيفة.

كما فرض أوسيمهين نفسه نجما في مباراة فريقه ضد مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما سجل هاتريك أيضا، ما خولخ صدارة لائحة هدافي المسابقة القارية العريقة.

وقال مدربه المالي الفرنسي الجنسية إريك تشيلي المولود في ساحل العاج: "أحب فيكتور. إنه أفضل مهاجم في العالم".

واضاف المدرب الذي حقق أربعة انتصارات وتعادلين في مباريات رسمية منذ توليه المسؤولية: "ستكون المهمة صعبة جدا في المغرب".

ثنائي الغابون الديناميكي

لكن نيجيريا تدخل مواجهة الغد وسط مشاكل بين اتحاد اللعبة واللاعبين والجهاز الفني حيث قاطع الاخيران التدريبات الاثنين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر عدة وفقا لمصادر مقربة من الاتحاد المحلي، وهي مشكلةٌ متكررة في تاريخ كرة القدم النيجيرية، إضافة إلى جدل أثاره مهاجم فولهام الانكليزي أليكس إيوبي بنشره مقطعا قصيرا على سناب شات يبدو فيه ساخرا من مستوى فندق المنتخب في الرباط.

وكانت نبرته الساخرة وتعابير وجهه المرتبكة كافية لإثارة موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من المشجعين المغاربة الغاضبين والذين أشاروا إلى أن اختيار مكان الإقامة من اختصاص الاتحاد النيجيري وليس البلد المضيف للملحق، وأن هذا السلوك يعكس عدم احترام للبلد المضيف.

ورد إيوبي في اليوم التالي مباشرة، مؤكدا أنه "لم يقصد شيئًا" وأن الحادثة قد فسرت بشكل خاطئ.

ويظهر هذا الجدل المزدوج هشاشة المنتخب النيجيري الذي غالبًا ما يتأرجح بين الطموحات الرياضية والصعوبات الهيكلية.

على الرغم من أن الغابون كانت صاحبة أفضل سجل بين المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز الثاني بثمانية انتصارات وتعادل واحد، إلا أنها تحتل مرتبة متأخرة بـ36 مركزًا عن نيجيريا عالميًا، وهي الأقل حظًا بين المنتخبات الأربعة المتنافسة.

ولكن إذا كانت نيجيريا تعول على أوسيمهين وجناح أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان، الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين، فإن الغابون، الساعية الى التأهل للمرة الاولى في تاريخها، تعقد آمالا على ثنائي هجومي ديناميكي يتمثل في مهاجمي سان دييغو الأميركي دينيس بوانغا، صاحب ثمانية أهداف في التصفيات، ومرسيليا الفرنسي قائدها بيار إيميريك أوباميانغ، صاحب سبعة أهداف في التصفيات.

ويدرك أوباميانغ، البالغ من العمر 36 عاما، أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم.

وقال بوانجغ: "اكتشفنا العديد من اللاعبين الجدد، وأصبح المنتخب يمتلك الآن نواة صلبة. الغابون قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة".

من جهتها، تعتمد الكاميرون على مبومو الذي سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات له مع مانشستر يونايتد، مما ساعد الشياطين الحمر على تحقيق سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

واختير مهاجم برنتفورد السابق والبالغ من العمر 26 عاما، أفضل لاعب في شهر تشرين الأول/أكتوبر في الدوري الأكثر مشاهدة في العالم.

ويأمل المدرب البلجيكي للكاميرون مارك برايس أن يتمكن مبومو من نقل مهاراته الهجومية من إنكلترا إلى المغرب وقيادة منتخب "الأسود غير المروضة" إلى المباراة النهائية.

وتفصل ستة مراكز فقط الكاميرون عن الكونغو الديمقراطية في التصنيف العالمي والتي ستفتقد جناح نيوكاسل يونايتد الانكليزي يوان ويسا المصاب.