أيه تي بي الختامية: سينر يسترد اعتباره من ألكاراس ويحتفظ باللقب

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : استرد الإيطالي يانيك سينر اعتباره من الإسباني كارلوس ألكاراس الذي ضمن إنهاء العام في صدارة ترتيب المحترفين على حساب غريمه، وذلك باحتفاظه بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب بالفوز عليه في تورينو 7 6 (7 4) و7 5 الأحد في النهائي.

ودخل سينر المواجهة السادسة عشرة مع ألكاراس على خلفية هزيمتين تواليا أمام ابن الـ22 عاما، وذلك في نهائي دورة سنسيناتي لماسترز الألف نقطة حين انسحب الإيطالي بعد تخلفه في المجموعة الأولى 0 5، ونهائي بطولة فلاشينغ ميدوز حين فاز الإسباني بأربع مجموعات.

ويتفوّق الإسباني الذي يصغر منافسه بعامين، في مواجهاته عموما مع سينر بنتيجة 10 انتصارات مقابل ست هزائم، كما فاز في أربع من المباريات الست بينهما هذا الموسم، علما أن جميع هذه المواجهات جاءت في نهائي بطولات، من بينها رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية ضمن الغراند سلام.

أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام قبل لقاء الأحد، فكان في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراس بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو.

ودخل ألكاراس إلى المواجهة النهائية الأحد بضغوطات أقل بعدما حسم صدارة التصنيف العالمي بمجرد وصوله إلى نصف النهائي في تورينو، لكنه كان يدرك أن الفرصة سانحة له لإحراز لقب هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته والتتويج أيضا بلقبه التاسع هذا العام والـ 25 في مسيرته.