أيه تي بي الختامية: سينر يسترد اعتباره من ألكاراس ويحتفظ باللقب

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : استرد الإيطالي يانيك سينر اعتباره من الإسباني كارلوس ألكاراس الذي ضمن إنهاء العام في صدارة ترتيب المحترفين على حساب غريمه، وذلك باحتفاظه بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب بالفوز عليه في تورينو 7 6 (7 4) و7 5 الأحد في النهائي.

ودخل سينر المواجهة السادسة عشرة مع ألكاراس على خلفية هزيمتين تواليا أمام ابن الـ22 عاما، وذلك في نهائي دورة سنسيناتي لماسترز الألف نقطة حين انسحب الإيطالي بعد تخلفه في المجموعة الأولى 0 5، ونهائي بطولة فلاشينغ ميدوز حين فاز الإسباني بأربع مجموعات.

ويتفوّق الإسباني الذي يصغر منافسه بعامين، في مواجهاته عموما مع سينر بنتيجة 10 انتصارات مقابل ست هزائم، كما فاز في أربع من المباريات الست بينهما هذا الموسم، علما أن جميع هذه المواجهات جاءت في نهائي بطولات، من بينها رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية ضمن الغراند سلام.

أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام قبل لقاء الأحد، فكان في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراس بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو.

ودخل ألكاراس إلى المواجهة النهائية الأحد بضغوطات أقل بعدما حسم صدارة التصنيف العالمي بمجرد وصوله إلى نصف النهائي في تورينو، لكنه كان يدرك أن الفرصة سانحة له لإحراز لقب هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته والتتويج أيضا بلقبه التاسع هذا العام والـ 25 في مسيرته.

إلا أن سينر وبمؤازرة جمهوره الغفير، حسم المواجهة الأحد في ساعتين و15 دقيقة، محققا انتصاره العاشر في تورينو امتدادا من الموسم الماضي والحادي والثلاثين تواليا على الملاعب الصلبة المغلقة، ليرفع رصيده إلى 6 ألقاب في 2025 و24 في مسيرته، بعدما عوض خسارة إرساله في بداية المجموعة ولأول مرة منذ بداية البطولة بكسره إرسال الإسباني مرتين، آخرهما في الشوط الثاني عشر الذي حسم به المواجهة.

وبات سينر تاسع لاعب يتوج باللقب مرتين تواليا أو أكثر والرابع فقط هذا القرن يحقق هذا الأمر بعد الأسترالي لايتون هويت (2001 2002) والسويسري روجيه فيدرر (2003 2004 و2006 2007 و2010 2011) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (من 2012 حتى 2015 ثم 2022 2023).

كما بات سينر الذي وصل إلى النهائي للعام الثالث تواليا (خسر في 2023 أمام ديوكوفيتش)، ثالث لاعب فقط يحرز اللقب مرتين تواليا على أرضه بعد الأميركي جون ماكنرو والألماني بوريس بيكر.

توقف المباراة 11 دقيقة

وبدأ اللاعبان المواجهة بقوة، كل منهما على إرساله، لكن خطأين مزدوجين من سينر منحا ألكاراس الشعور بإمكانية الكسر في الشوط الرابع، قبل أن تتوقف المباراة لقرابة 11 دقيقة بسبب عارض صحي لأحد المتواجدين في المدرجات.

وبعد استئناف اللعب، تدارك سينر الوضع وحسم الشوط بإرسال ساحق، ليفرض التعادل نفسه بعد ذلك.

وبعد تقدمه 5 4 على إرساله، طلب ألكاراس وقتا مستقطعا طبيا بسبب مشكلة في فخذه الأيمن، ثم بعد استئناف اللعب بقي التعادل سيّد الموقف بعد فوز كل من اللاعبين بشوط إرساله، حتى حصل الإسباني على فرصة أولى للكسر في الشوط الثاني عشر لم يستثمره، فاحتكما إلى شوط فاصل تقدم خلاله الإيطالي 4 2 رغم معاناته على الإرسال الأول، ثم 5 3 على إرسال منافسه بعد ضربة ساحقة، و6 4 قبل حسمها 7 4، منهيا المجموعة في ساعة و19 دقيقة.

لكن ألكاراس بدأ المجموعة الثانية بكسر إرسال الإيطالي بعد خطأين مزدوجين من الأخير وخطأ مباشر في النقطة الأخيرة، لكن سينر عوض في الشوط السادس وكسر الإرسال لأول مرة، مدركا التعادل 3 3 قبل أن يمنح سريعا منافسه فرصة الكسر في الشوط السابع لكن الأخير لم يستثمرها.