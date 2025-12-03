"افتتاح مبهر وفوزان لافتان".. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع كأس العرب

الرياص - اسماء السيد - لقي انطلاق بطولة كأس العرب في نسختها الحادية عشرة بدولة قطر اهتماماً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الافتتاح يوم الاثنين تكثيفاً للرمزية العربية، بدءاً من دمج الأناشيد الوطنية للدول المشاركة، مروراً بمجسّم للمسجد الأقصى، وباختيار شخصية "جُحا" تميمةً رسمية للبطولة. كما شهدت فعاليات اليوم الأول تحقيق المنتخبين الفلسطيني والسوري فوزين حملا الكثير من الأهمية الرمزية.

ورأى ناشطون أن حفل افتتاح البطولة، التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، قدّم "لوحة فنية مؤثرة تعبّر عن وحدة الروح والانتماء".

