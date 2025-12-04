أن بي ايه: موراي يتعملق بـ 52 نقطة واصابة يانيس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل الكندي جمال موراي 52 نقطة وقاد دنفر ناغتس للفوز على إنديانا بيسرز 135 120، فيما تجاوز ميلووكي باكس اصابة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وتأخره بفارق 18 نقطة، ليتغلب على ديترويت بيستونز 113 109 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) الأربعاء.

وحقق ناغتس الذي كان خسر مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه فوزه الثامن تواليا خارج ملعبه.

ورغم الشكوك التي حامت حول إمكانية مشاركة موراي أساسيا بسبب إلتواء كاحله الأيمن الاثنين، إلّا انه كان حاضرا وشكل سلاحا فتاكا عن الرميات الثلاثية.

سجل 10 ثلاثيات من 11 محاولة، ونجح في 19 من أصل اجمالي 25 محاولة، في مباراته الخامسة في مسيرته التي يسجل فيها 50 نقطة أو أكثر، منها مباراتان في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

"هذه فعالية مذهلة"

قال ديفيد أدلمان مدرب ناغتس "آمل في أن يفهم الناس، الأمر لا يتعلق بـ 52 نقطة، بل بـ 19 من 25، 10 من 11 محاولة ثلاثية، و4 من 5 رميات حرة. هذه فعالية مذهلة".

وأضاف "أعتقد أنها واحدة من أكثر المباريات فعالية على الإطلاق في تسجيل 50 نقطة".

وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش 24 نقطة و8 متابعات و13 تمريرة حاسمة لناغتس الذي أنهى الربع الثاني مسجلا 22 نقطة مقابل ثلاث نقاط فقط لبيسرز الذي يعانى بسبب كثرة الإصابات في صفوفه، بعد انجاز وصوله إلى نهائي الدوري في الموسم الماضي.

وتجاوز باكس خروج يانيس، أفضل لاعب في "أن بي ايه" مرتين، باكرا معوضا تأخره بفارق 18 نقطة، وفاز على بيستونز.

وسقط "الوحش" اليوناني أرضا من دون أن يحتك مع أحد بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، وتمكن من مغادرة الملعب، قبل قرار استبعاده بسبب ما وصفه الفريق بداية بشد في ربلة الساق اليمنى.

وقال دوك ريفرز مدرب باكس أن النجم اليوناني نُقل إلى المستشفى لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي، نافيا أن يكون قد تعرض لإصابة في وتر العرقوب.

وأثارت إصابة أنتيتوكونمبو المزيد من الشكوك حول مستقبله.

وبعد خسارته ثماني من مبارياته التسع الأخيرة، واجه باكس مرة أخرى تكهنات حول مستقبل أنتيتوكونمبو الأربعاء، حيث ذكرت قناة "إي أس بي أن" أنه "يفكر في مستقبله" مع الفريق.

وأصرّ ريفرز قبل المباراة على عدم وجود أي "محادثات" بين أنتيتوكونمبو وباكس بشأن صفقة تبادل، مشددا على أن الفوز على وقع الشائعات والإصابة أظهر شخصية الفريق.

وتألق في صفوف الفائز كيفن بورتر جونيور بتسجيله 26 نقطة، وأضاف راين رولينز 22، وإيه جيه غرين 19، منها 11 في الربع الاخير.

وأضاف ريفرز "كان فوزا رائعا. تأخرنا منذ البداية وأهدرنا العديد من الفرص والرميات السهلة، من دون أن ننجح في التسجيل".

وتابع "ثم تعرض يانيس للإصابة... أن نقاتل مجددا، هذا يُظهر الكثير من جوانب هذا الفريق".

سبيرز يواصل انتصاراته من دون ويمبانياما

وفي أورلاندو، منح ديأرون فوكس بفضل رميتين حرتين قبل 1.4 ثانية من النهاية، التقدم لفريقه سان أنتونيو سبيرز أمام ماجيك ليخرج فائزا بفارق نقطتين 114 112.

وتكاتف لاعبو سبيرز لتعويض غياب العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل أفصل لاعب ناشئ فسجل 6 منهم أكثر من 10 نقاط.

في المقابل، سجل الألماني فرانتس فاغنر 25 نقطة مع ماجيك الذي فرض التعادل بنتيجة 112 112 قبل 7.7 ثوان من النهاية من دون أن يتمكن من قلب المعادلة لصالحه.

وبعدما منح فوكس الأفضلية لسبيرز، تألق زميله لوك كورنيت بعدما صدّ كرة فاغنر في محاولته الاخيرة.

وأنهى لوس أنجليس كليبرز سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، بتغلبه على مضيفه أتلانتا هوكس 115 92.

وسجّل جيمس هاردن 27 نقطة، أضاف إليها 9 تمريرات حاسمة، في حين ساهم كواي لينارد بـ 21 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة لصالح كليبرز الذي حقق فوزه السادس فقط هذا الموسم.