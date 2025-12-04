فورمولا 1: تسونودا يتعهد بالعودة بعد قرار ريد بول "الصعب جدا" بالتخلي عنه

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تعهد الياباني يوكي تسونودا بالعودة إلى الفورمولا واحد كسائق أساسي، بعد القرار "الصعب جدا" عليه الذي اتخذه فريق ريد بول بالتخلي عنه لموسم 2026 واستبداله بالفرنسي اسحاق حجار.

وأعلن الفريق النمسوي الثلاثاء أن حجار سيشغل مكان تسونودا في موسم 2026، مع تولي الشاب البريطاني البالغ 18 عاما آرفيد لينبلاد مقعد الفرنسي الشاغر في رايسينغ بولز، الفريق الرديف لريد بول، ليقود إلى جانب النيوزيلندي ليام لاوسون.

ومع تأكيد جميع مقاعد لعام 2026، يعني ذلك أن تسونودا سيغيب عن السباقات لعام كامل بعد خمسة مواسم في الفورمولا واحد، مع انتقال ابن الـ 25 عاما إلى أن يكون سائق الاختبار والاحتياطي لريد بول العام المقبل.

وفي أول تصريح عام له منذ الإعلان، أقر تسونودا بأن خسارة مقعده كانت "صعبة جدا" لكنه أكد تصميمه على القتال للعودة في المستقبل، قائلا "اكتشافي أني لن أحصل على مقعد في 2026 كان صعبا جدا، لكني مصمم على العمل أكثر من أي وقت مضى مع ريد بول كسائق اختبار واحتياطي للتطور مع الفريق، وإثبات أني أستحق مكانا على شبكة الانطلاق".

ورأى أن "الحياة مليئة بالانتكاسات، وهذه انتكاستي. لن تمنعني من أن أكون أفضل سائق فورمولا واحد يمكنني أن أكونه".