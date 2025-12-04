سحب دعوى بالاعتداء الجنسي بحق نجم الفنون القتالية المختلطة ماكغريغور

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سحبت أميركية دعوى قضائية بحق نجم الفنون القتالية المختلطة (أم أم ايه) الإيرلندي كونور ماكغريغور بتهمة الاعتداء الجنسي عقب مباراة لكرة السلة في ميامي عام 2023.

وقدّم محامو المدعية التي تبلغ 49 عاما وتم التعريف عنها في الشكوى الأولية بصفتها احدى كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، طلبا لسحب الشكوى الثلاثاء في محكمة بولاية فلوريدا.

وأنكر ماكغريغور (37 عاما) الاتهامات المنسوبة إليه بعد مباراة في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لفريق ميامي هيت في حزيران/يونيو 2023.

وكان الادعاء قد رفض توجيه اتهامات إلى ماكغريغور في هذه القضية.

حضر ماكغريغور مباراة ميامي هيت الرابعة أمام دنفر ناغتس كجزء من صفقة رعاية للترويج لعلامة تجارية لرذاذ مسكن للألم. وحسب ما جاء في الدعوى الأولية، التقى الايرلندي بالمرأة المجهولة في نهاية المباراة في قسم كبار الشخصيات في الملعب.

قاد أحد معارف ماكغريغور المرأة لاحقا إلى مرحاض الرجال، حيث اتُهم نجم الفنون القتالية بالاعتداء عليها.

وفي قضية اعتداء جنسي منفصلة في أيرلندا في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أُدين ماكغريغور أيضا في محكمة مدنية بتهمة الاغتصاب، وخسر استئنافه في أواخر تموز/يوليو، وأُمر بدفع 250 ألف دولار للمدعية.

كما أعلنت وكالة مكافحة المنشطات التابعة لبطولة القتال النهائي (يو أف سي) في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن إيقاف نجم "أم أم أيه" الحائز على عدة ألقاب والذي لم يخض أي مباراة منذ عام 2021، لمدة 18 شهرا لتغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات في عام 2024.

هذا الإيقاف، بأثر رجعي إلى أيلول/سبتمبر 2024، وهو الشهر الذي تغيب فيه عن آخر اختبار، سيسمح له بالعودة إلى الحلبات بدءا من 20 آذار/مارس 2026، ما يتيح له المشاركة في ليلة القتال المقررة في 14 حزيران/يونيو في البيت الأبيض بمناسبة العيد الثمانين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.