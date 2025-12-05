بطولة ألمانيا: بايرن يعوّل على كاين بمواجهة شتوتغارت وأونداف

الرياص - اسماء السيد - برلين : يحلّ بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفا على شتوتغارت السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة، في مواجهة تُسلط الضوء على إثنين من أبرز الهدافين هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي وقت يواصل المهاجم الدولي الإنكليزي تألقه داخل المستطيل الأخضر حيث سجل 14 هدفا في 12 مباراة في "بوندسليغا" هذا الموسم، بمعدل أكثر من هدف في المباراة، يقدّم مهاجم "دي مانشافت" دنيز أونداف أداء رائعا في الأسابيع الأخيرة.

في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، سجل ابن الـ 29 عاما ثمانية أهداف وأضاف إليها تمريرتين حاسمتين.

ويبلغ معدل أونداف هدفين في المباراة في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.

قال مهاجم برايتون الانكليزي السابق الذي يحتفل بأهدافه عن طريق عدّ أصابعه ثم هزّ كتفيه "لا أعرف عدد الاهداف التي سجلتها".

وأضاف "سأتعامل مع هذه السلسلة الإيجابية بهدوء. سأحاول الاستمرار على هذا النحو ومساعدة الفريق".

وحقق أونداف رقما قياسيا لنادي شتوتغارت عندما سجّل خلال الخسارة أمام مضيفه هامبورغ 1 2، هدفه السادس تواليا، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في 8 مباريات في المركز الثالث لترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم.

ورغم تسلّح بايرن المتصدر برصيد 34 نقطة بدفاع صلب هو الأفضل في "بوندسليغا"، إلّا أن خطوطه الخلفية تأرجحت في الفترة الأخيرة، فتلقى 11 هدفا في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، ما يمهد الطريق لمواجهة غزيرة بالأهداف.

وكان بايرن حجز موقعه في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا بفوز صعب على أونيون برلين 3 2، مانحا منافسه ركلتي جزاء تسبب بهما قائده حارسه المخضرم مانويل نوير (39 عاما).

وهي كانت المرة الأولى في مسيرته الطويلة التي يتسبب بها نوير بركلتي جزاء في مباراة واحدة.

ورغم هذه السلبية، إلّا أن نوير يتحضر لتدوين اسمه في التاريخ اذ في حال مشاركته أمام شتوتغارت فسينفرد بالمركز الثاني ضمن قائمة الحراس الأكثر خوضا للمباريات في الدوري برصيد 535 مباراة، أمام أيكه إيمل وخلف الاسطوري أوليفر كان (557).

"الحفر عميقا"

وبعد مواجهة الكأس، قال كاين للصحافيين إن مجريات اللقاء أثبتت إن عملاق بافاريا قادر على "الحفر عميقا" والفوز في ظروف مختلفة.

وأوضح المهاجم الإنكليزي البالغ 32 عاما "كانت هذه مباراة مختلفة تعيّن علينا أن نظهر فيها المزيد من الشخصية والمزيد من التماسك، وقد قمنا بذلك بشكل جيد".

وأضاف "أعتقد أنكم رأيتم احتفالاتنا في النهاية. كانت لحظة مهمة بالنسبة لموسمنا".

وسبق لبايرن وشتوتغارت أن التقيا هذا الموسم وعلى الملعب نفسه في مسابقة الكأس السوبر الافتتاحية للموسم التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس، حيث خرج العملاق البافاري منتصرا بنتيجة 2 1.

ويدرك شتوتغارت صعوبة مهمته أمام فريق أهدر نقطتين فقط هذا الموسم، وهو رقم قياسي في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى.

ويأمل لايبزيغ ثاني الترتيب برصيد 26 نقطة أن يبقى على مسافة قريبة من بايرن عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت السبت أيضا.

ويستضيف بوروسيا دورتموند الثالث (25 نقطة) هوفنهايم الأحد ساعيا لتعويض خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد باير ليفركوزن 0 1.

ولن تكون المواجهة سهلة بالنسبة لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أمام هوفنهايم الخامس الذي يحقق نتائج لافتة بعدما كافح في الموسم الماضي للهروب من منطقة القاع.

ويعوّل دورتموند على مهاجمه الدولي كريم أدييمي الذي يتمتع بمواهبة كروية، لكن تحت قيادة مدربه الحالي تمكن من إبراز مهاراته بشكل أكثر انتظاما.

كرر كوفاتش مرارا أن أدييمي الذي يتميز بسرعته "مبارك من الله"، وهو أمر يدركه جيدا المهاجم الشاب ابن الـ 23 عاما.

ردّ أدييمي التحية لمدربه بقوله لموقع الدوري الألماني الخميس "هذا شيء قاله لي مرات عديدة، أني قد أمتلك بعض الهبات التي لا يمتلكها الجميع"، مضيفا "امتلاك هذه الهبات وعدم استخدامها أمر آخر".

وتابع "أحاول أن أعمل بجد والاستفادة من هذه المواهب التي منحني الله إياها، وإلا فستكون موهبة مهدورة".