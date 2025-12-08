دوري أن بي أيه: دونتشيتش وجيمس يقودان ليكرز إلى الفوز وثاندر يحقق فوزه الـ15 تواليا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : ليلة كبيرة قدمها السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ"تريبل دابل" و"الملك" ليبرون جيمس في اللحظات الحاسمة، بقيادتهما لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 108، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وبعد عودته من سلوفينيا حيث رُزق بمولودته الثانية، شارك دونتشيتش بعد غياب لمباراتين وسجل 31 نقطة مع 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

أما جيمس الذي سيبلغ 41 عاما نهاية هذا العام، فسجل 12 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، من بينها ثلاثية في اللحظات الحاسمة ساهمت في فوز فريقه بعدما وصل إلى التعادل 105 105.

وأضاف دونتشيتش رميتين حرتين ثم خطف جيمس الكرة قبل ثلاث ثوان من النهاية ليؤمن الفوز.

وقال جيمس الذي غاب عن أول 14 مباراة في موسمه الـ23 القياسي بسبب إصابة في عرق النسا (ألم من أسفل الظهر إلى أسفل الساق)، إنه شعر بالنشاط في ليلة كان يعلم فيها أن دونتشيتش متعب من السفر، وزميله الآخر أوستن ريفز منهك بعد تحمّله العبء الهجومي في غياب السلوفيني.

وأضاف "شعرت بأنني بحالة ممتازة... كانت لدي الفرصة ببعض الحيوية لأفرض نفسي هجوميا قليلا".

في المقابل، كان تايريز ماكسي أفضل مسجلي سيكسرز بـ28 نقطة، فيما اكتفى جويل إمبيد بـ16 نقطة فقط بعد أن سجل 4 من أصل 21 محاولة.

ولم يكن هناك أي مفاجآت في يوتا، إذ واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب انتصاراته وحقق فوزه الخامس عشر تواليا على يوتا جاز بنتيجة كبيرة 131 101، على الرغم من غياب النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، بسبب التهاب في مرفقه.