السجن أربع سنوات لامرأة ابتزت سون قائد كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - سيول : حُكم بالسجن على امرأة ابتزت نجم منتخب كوريا الجنوبية هيونغ مين سون بادعائها أنها أم طفله، بالسجن أربعة أعوام وفقا لتقارير صحافية نُشرت الإثنين.

وانتزعت المرأة التي تحمل اسم عائلة يانغ، 300 مليون وون (200 ألف دولار) من سون العام الماضي بعدما أرسلت له صورة بالأشعة لجنين وهددته بكشف الأمر علنا.

ووفقا للتقارير، صرفت الأموال على سلع فاخرة وماركات عالمية، قبل أن تحاول وشريكها الذي يحمل اسم عائلة يونغ، ابتزاز نجم لوس أنجليس أف سي الأميركي بمبلغ إضافي بنحو 47 ألف دولار.

وتواصل سون مع الشرطة ما أدى إلى توقيفهما وتوجيه الاتهام لهما لاحقا.

وحكمت المحكمة المركزية في سيول على يانغ، وهي في العشرينات من عمرها، بالسجن لأربعة أعوام بتهمة الابتزاز، وفقا لقنوات تلفزيونية محلية، فيما حُكم على شريكها يونغ الذي أفادت التقارير أنه كان على علاقة معها، بالسجن لعامين بتهمة الابتزاز، بحسب ما أشارت وكالة يونهاب.

ويقبع الاثنان في السجن منذ أيار/مايو الماضي.

وقال القاضي إيم جونغ بين الإثنين إن مطالب يانغ "لم تقتصر على التهديدات البسيطة أو طلب المال، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر التواصل مع وسائل الإعلام وشركات الإعلانات، مستغلة مكانة سون كشخصية عامة".

وأشار إلى أن سون "عانى من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة انتشار القضية".

وكان قائد المنتخب الكوري الجنوبي حضر جلسة محاكمة مغلقة الشهر الماضي وأدلى بشهادته كشاهد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت يانغ التي تكهنت وسائل الإعلام المحلية بأنها أجهضت الحمل المزعوم، كانت حاملا بطفل من سون.

وقال القاضي إيم "بعد علمها بالحمل، لم تتحقق يانغ من هوية والد الطفل".

وأضاف "رغم قولها إنها كانت تعتقد أن الجنين يعود لسون، فإن شهادتها كانت متناقضة وصعبة التصديق".