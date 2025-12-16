بطولة انكلترا: إصابة دوكو تُبعده عن مانشستر سيتي حتى العام الجديد

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيفتقد للجناح البلجيكي جيريمي دوكو حتى بداية العام الجديد.

وتعرض دوكو لإصابة في الساق الأسبوع الماضي، وغاب عن الفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

وقبيل مواجهة برنتفورد، الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، قال غوارديولا إن دوكو سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وعندما سُئل عن موعد عودته المتوقعة، أجاب المدرب الإسباني "جيريمي سيغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة. ربما يعود مع بداية العام الجديد أمام سندرلاند".

يُشكّل غياب دوكو ضربة كبيرة لغوارديولا في ظل أفضل فترات اللاعب مع النادي منذ انضمامه إليه قادما من رين الفرنسي في عام 2023.

سجّل ابن الـ 23 هدفا ثلاثة أهداف مع خمس تمريرات حاسمة، ليقدّم أفضل مؤازرة للمهاجم النروجي إرلينغ هالاند الذي يقدم موسما رائعا آخر.

وبالإضافة الى مباراة برنتفورد على ملعب الاتحاد، يغيب دوكو عن المباراتين أمام وست هام في 20 الجاري ثمّ أمام نوتنغهام فوريست في 27 منه في الدوري الإنكليزي.

تُشكّل مباراة سندرلاند في اليوم الاول من العام الجديد الموعد المرجح لعودة دوكو.