بطولة إنكلترا: كالفرت-لوين يتابع انتفاضته ويسجل لليدز للمباراة السادسة تواليا

الرياص - اسماء السيد - لندن : تابع المهاجم دومينيك كالفرت لوين انتفاضته مع ليدز يونايتد وسجل للمباراة السادسة تواليا في التعادل مع المضيف سندرلاند 1 1 الأحد، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

بعد غياب عن أول مباراتين بسبب الإصابة وانطلاقة ضعيفة تأثرا بها، انتفض كالفرت لوين مهاجم إيفرتون السابق وسجل هدفه السابع في ست مباريات، والثامن منذ انطلاق البطولة (كان سجل أمام ولفرهامبتون في المرحلة الخامسة).

وبفضل أهدافه، رفع ليدز سلسلة عدم خسارته إلى خمس مباريات تواليا، منها انتصاران، ما مكّنه من رفع رصيده إلى 20 نقطة والخروج من المراكز المهددة بالهبوط، بفارق سبع نقاط عن وست هام الثامن عشر.

وسجل كالفرت لوين هدفه أمام سندرلاند، بعد هجمة منظمة شارك فيها جميع زملائه العشرة، حتى وصلته الكرة من الأميركي بريندن آرونسون وتابعها قريبة في الشباك (47).

وبتسجيله هدفا على الأقل في ست مباريات متتالية، أصبح كالفرت لوين أول لاعب إنكليزي يفعلها في الدوري الممتاز منذ جيمي فاردي مع ليستر سيتي عام 2019 (8 مباريات متتالية)، وفقا لأوبتا الإحصائية.

وكان سندرلاند تقدم بهدف العاجي سيمون أدينغرا بتسديدة جميلة داخل المنطقة بعد كرة لعبها السويسري غرانيت تشاكا (28).

ورفع سندرلاند رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن تشلسي الخامس.