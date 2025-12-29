أمم إفريقيا: محرز يقود الجزائر الى اللحاق بمصر ونيجيريا الى ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرباط : قاد مهاجم الاهلي السعودي رياض محرز منتخب بلاده الجزائر الى اللحاق بمصر ونيجيريا الى ثمن النهائي بتسجيله هدف الفوز في مرمى بوركينا فاسو 1 0 الأحد على ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن في الرباط وأمام 18522 متفرجا في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل القائد محرز الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وهو الثالث له في البطولة بعد ثنائيته في مرمى السودان فانفرد بصدارة الهدافين، ورفع غلته من الاهداف في العرس القاري الى تسعة أهداف معززا رقمه القياسي الجزائري بعدما كان فضّ الشراكة مع لخضر بلومي (6 أهداف) الأربعاء.

"مباراة من المستوى العالي"

وكانت مصر أول المتأهلين بفوزها على جنوب إفريقيا (1 0) الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتبعتها نيجيريا السبت بفوزها على تونس 3 2 ضمن المجموعة الثالثة.

وضمنت الجزائر الصدارة حيث ستلاقي وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال والكونغو الديموقراطية وبنين وبوتسوانا.

وهي المرة الثانية عشرة التي تبلغ فيها الجزائر، بطلة نسختي 1990 و2019 ووصيفة 1980، ثمن النهائي في تاريخها.

وقال المدرب البوسني السويسري للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش "كانت مباراة قوية وصعبة من المستوى العالي بين منتخبين تصارعا لـ90 دقيقة على كل كرة، كانت لنا أفضلية طفيفة وتمكنا من الانتصار".

وأضاف "تهانينا للمنتخب البوركينابي ورجاله وسيحققون نتائج جيدة اذا واصلوا اللعب بهذه الطريقة، وتحية للاعبي الجزائر الذي قدموا مباراة جيدة وخلقوا العديد من الفرص لكن للاسف لم نستغلها لقتل المباراة ولكننا في النهاية فزنا وبلغنا ثمن النهائي".

من جهته، قال مهاحم باير ليفركوزن الالماني ابراهيم مازة الذي اختير افضل لاعب في المباراة "الاهم هو اننا فزنا وتأهلنا وهذا هدفنا الاول ونحن سعيدون. كانت مباراة صعبة وكنا نعرف انهم اقوياء بدنيا وبالتالي كنا مطالبين باللعب بالطريقة ذاتها".

"حسرة بوركينابية"

واجرى بيتكوفيتش ثلاثة تغييرات على تشكيلة مواجهة السودان باشراكه المدافع سمير شرقي اثر تعافيه من الاصابة وجاوين حجام ومازة الذي سجل الهدف الثالث في المباراة الاولى، مكان رفيق بلغالي وبغداد بونجاح وفارس شايبي.

في المقابل، قام مدرب بوركينا فاسو براما تراوريه تبديلا واحدا باشراكه لاعب مولودية الجزائر الجزائري محمد زورغانا مكان لاعب وسط البنك الاهلي المصري سايدو سيمبوري.

ووقفت بوركينا فاسو ندا أمام الجزائر في بداية المباراة وبادرت الى الهجوم في اكثر من مناسبة، فيما وجد لاعبو "ثعالب الصحراء" صعوبة في إنهاء الهجمات ونجحوا في واحدة في اقتناص ركلة جزاء سجلها محرز، فيما وقف القائم الايسر أمام رأسية بيار كابوريه.

واندفعت بوركينا فاسو بقوة في الشوط الثاني بحثا عن التعادل لكنها كادت تدفع ثمن ذلك في أكثر من مرة حيث سنحت للجزائر أكثر من فرصة للتعزيز خصوصا لاعب الوسط ابراهيم مازة.

وقال مدرب بوركينا فاسو تراوريه "كانت المباراة مهمة جدا لكننا خسرنا، نشعر بالحسرة ونتأسف لجماهيرنا التي جاءت الى هنا وحضرت المباراة، رغم أننا لم نتراجع وهاجمنا لكننا لم ننجح في العودة في النتيجة".

واضاف "واجهنا منتخبا جيدا وكان يتعين علينا غلق المنافذ لانه يلعب بتنوع والذهاب بسرعة خلفهم ولكن وتيرة المباراة دفعتنا الى التراجع الى الخلف وكانت ركلة جزاء غيرت مجريات المباراة".

وقام بيتكوفيتش بتبديل اضطراري باخراج حجام بسبب اصابته في كاحل قدمه ودفع ببونجاح مكانه (13).

وحصلت الجزائر على ركلة جزاء اثر عرقلة ريان ايت نوري مدافع مانشستر سيتي الانكليزي داخل المنطقة من مدافع أودنسي الدنماركي اسماعيلا ويدراوغو (21)، فانبرى لها محرز بيسراه على يمين الحارس كوفي كواكو (23).

وحرم القائم الأيسر بيار كابوريه من التعادل برده رأسيته من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (43).

واضطر بيتكوفيتش مرة ثانية الى استبدال المدافع شرقي بسبب اصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن فدفع ببلغالي مكانه (60).

واهدر مازة فرصتين سهلتين من انفراد الاولى سددها بجوار القائم الايمن (67)، والثانية أبعدها الحارس قبل ان يشتتها الدفاع (69)، ورأسية لهشام بوداوي من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (75)، وتسديدة لايت نوري ابعدها الحارس الى ركنية (77).

وكانت أخطر فرصة لبوركينا فاسو تسديدة البديل جورجي مينونغو من خارج المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (80)، وتسديدة للمدافع إدمون تابسوبا بجوار القائم الأيمن (90+1).

السودان ينعش آماله

وأنعش السودان آماله بفوزه على غينيا الاستوائية 1 0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء سجله ساوول كوكو (74 بالخطأ في مرمى بلاده).

وأثنى المدرب الغاني للسودان جيمس كويسي أبياه على أداء لاعبيه وتحقيق الفوز المهم، وقال "كانت مباراة صعبة جداً، ولكننا تحكمنا في النسق وسعينا جاهدين لتحقيق الفوز المهم، وهذا ما سيمنحنا معنويات كبيرة قبل اللقاء المقبل ضد بوركينا فاسو".

ورفع "صقور الجديان" رصيدهم الى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الاهداف خلف بوركينا فاسو التي ستلاقيه الاربعاء في قمة نارية على وصافة المجموعة.