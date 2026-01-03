كرة المضرب النسائية لا تحتاج إلى "معركة الجنسين" بحسب شفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - سيدني : قالت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة لقب ست بطولات كبرى، السبت، إنها لا ترى جدوى كبيرة من مباراة "معركة الجنسين" وأن كرة المضرب النسائية ليس لديها ما تثبته بعد الآن.

وواجهت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا الأسترالي نيك كيريوس، وصيف ويمبلدون 2022 لكن المتراجع إلى المركز 671 عالميا بسبب الإصابات، في مباراة استعراضية مثيرة للجدل في دبي قبل أسبوع.

فاز كيريوس 6 3، 6 3 بعدما تم تقليص مساحة ملعب سابالينكا بنسبة 9% في محاولة للحد من تفوقه في القوة والسرعة.

لم تشبه المباراة كثيراً المواجهة التاريخية عام 1973 بين الأميركية بيلي جين كينغ ومواطنها بوبي ريغز، التي كانت تحمل معاني أكبر حينها مع سعي رابطة المحترفات التي أسستها كينغ لإثبات شرعيتها والحصول على جوائز مالية أفضل.

وقالت شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً في سيدني حيث تستهل موسمها في كأس يونايتد: "لم أشاهدها لأنني لا أشاهد مثل هذه الأمور. أعتقد أنها جذبت الكثير من الاهتمام وكانت ترفيهية، لكن لا أعتقد أن لها علاقة بالتغيير الاجتماعي أو بأي موضوع مهم".

وأضافت: "أعتقد أن الاسم كان فقط نفسه مثل مباراة بيلي جين كينغ عام 1973، هذا كل شيء. لا توجد أوجه شبه أخرى لأنني أشعر أن كرة المضرب النسائية تقف على قدميها الآن. لدينا العديد من الرياضيات الرائعات والقصص المميزة لنقدمها، ولا نحتاج بالضرورة إلى المقارنة مع كرة المضرب للرجال. بصراحة، لا حاجة لأي منافسة".

وقالت النجمة البولندية التي تستعد لبطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر، وهي الغراند سلام الوحيدة التي لم تفز بها بعد، إن بطولة كأس يونايتد المختلطة هي طريقة أفضل للاحتفاء بكرة المضرب للرجال والنساء.

وأوضحت: "أعتقد أن أحداثاً مثل هذه، كأس يونايتد، تجمع كرة المضرب معاً، ويمكن لجماهير المحترفات والمحترفين مشاهدة هذه البطولة بحماس كبير. رؤية لاعبي الفردي الذين لا تتاح لهم عادة فرصة لعب الزوجي المختلط يخوضون مثل هذه المباريات، أعتقد أن هذا ما يجعل رياضتنا أكثر إثارة وأفضل".

وتتألف مواجهات كأس يونايتد من مباراة فردي للرجال وأخرى للسيدات ومباراة زوجي مختلط، مع تأهل الفائزين في كل مجموعة في المدينتين المضيفتين بيرث وسيدني إلى ربع النهائي إلى جانب أفضل الفرق صاحبة المركز الثاني.

ودافعت سابالينكا هذا الأسبوع عن مشاركتها أمام كيريوس، قائلة إن كرة المضرب تحتاج إلى "التجديد، وإبقائها ممتعة ومثيرة".