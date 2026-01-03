سابالينكا لا تفكر في الثأر قبل بطولة أستراليا المفتوحة

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : قالت المصنفة الأولى عالميا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، السبت، إنها لا تسعى للانتقام بعد خسارتها لقب بطولة أستراليا المفتوحة في هزيمة مفاجئة أمام الأميركية ماديسون كيز العام الماضي.

ودخلت سابالينكا نهائي ملبورن بارك وهي تطمح لأن تصبح أول لاعبة منذ السويسرية مارتينا هينغيس تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في أستراليا المفتوحة.

لكن كيز أوقفتها، محققة لقبها الكبير الأول بأداء ملهم على ملعب رود ليفر أرينا.

وأكّدت اللاعبة البيلاروسية أنه لا فرق بين القدوم إلى أستراليا كبطلة أو كوصيفة.

وقالت قبل بطولة تحضيرية في بريزبين: "لا يهم أي بطولة هي. إذا كنت أدافع عن اللقب، أو إذا خسرت في الدور الأول العام الماضي، الهدف دائماً هو نفسه، تقديم أفضل مستوى لدي وتحسين أدائي".

وأضافت: "بصراحة، هذا كل شيء. أركز دائماً على نفسي، على تطوير أسلوبي، والتأكد من أنني جاهزة بنسبة 100 بالمئة".

وخاضت سابالينكا تحضيرا غير معتاد لأستراليا المفتوحة هذا الشهر، بلعبها ضد نيك كيريوس في مباراة "معركة الجنسين" التي تعرضت لانتقادات واسعة في دبي.

لكنها قالت إنها سعيدة بالعودة إلى أستراليا، حيث تستمتع بالأجواء وحققت نجاحات كبيرة.

وأوضحت: "بالتأكيد لا أحب الحرارة، لكن الناس، نعم. أعتقد أن الأجواء رائعة، المدرجات دائماً ممتلئة (في بريزبين). الجميع يتفاعل كثيراً مع كرة المضرب. وأيضاً في ملبورن، الدعم هناك مذهل. أشعر دائماً بحافز كبير عندما أحضر إلى أستراليا"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت هزيمة العام الماضي أمام كيز تشكل دافعاً إضافياً هذه المرة.

وأضافت بابتسامة: "بالطبع أتذكر نهائي العام الماضي، وأريد أن أقدم أداءً أفضل قليلاً مما فعلت العام الماضي".

وقالت سابالينكا إنها تختار دائماً بدء موسمها في بريزبين لأنها تضمن مباريات قوية.

وتابعت: "القرعة صعبة هذا العام، هناك الكثير من اللاعبات المميزات. إنها فرصة لخوض مباريات عديدة قبل أستراليا المفتوحة".