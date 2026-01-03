كأس يونايتد: غوف المنقذة وفافرينكا يستهل رحلة الوداع بفوز

الرياص - اسماء السيد - بيرث (أستراليا) : أنقذت كوكو غوف الموقف بفوزها الساحق على سولانا سييرا 6 1 و6 1، وقادت الولايات المتحدة حاملة اللقب للفوز على الأرجنتين 2 1 السبت في كأس يونايتد المختلطة لكرة المضرب.

وتأخرت الولايات المتحدة 0 1 بعدما فاجأ سيباستيان بايس، المصنف سادسا عالميا، تايلور فريتس بفوزه عليه 4 6 و7 5 و6 4، رغم تحقيق الأميركي 23 إرسالا ساحقا.

وقال بايس "أنا سعيد للغاية، ويسعدني أن أمنح الأرجنتين نقطة. كنت أشعر بثقة كبيرة اليوم".

وتعرض فريتس (28 عاما) لإصابة طفيفة في كاحله في أواخر المباراة، ما أثر على أدائه الهجومي القويّ، ولم يتمكن من تقليص الفارق مع بايس الذي هزمه للمرة الأولى في ست مواجهات.

وحسمت غوف وكريستيان هاريسون السلسلة بفوزهما في الزوجي المختلط على ماريا لوردس كارلي وغيدو أندريوتشي 6 4 و6 1.

وقالت غوف "أنا سعيدة للغاية، كان هناك بعض الضغط. أعلم أنني أستطيع اللعب بشكل أفضل، وأريد مواصلة تقديم هذا الأداء".

واستهل ستان فافرينكا عامه الأخير في مسيرته بفوز ماراثوني على آرثر ريندركنيش 5 7 و7 6 (7/5) و7 6 (7/5)، ليمنح سويسرا تقدما لا يُمكن تعويضه بنتيجة 2 0 على فرنسا.

وانضم اللاعب البالغ 40 عاما إلى زميلته في الفريق، بليندا بنشيتش، الفائزة على على ليوليا جانجان 6 2 و6 4.

وحسمت سويسرا السلسلة بنتيجة 3 0 بفوزها بالزوجي المختلط.

ويشارك فافرينكا في بيرث للمرة الأولى، حيث خاض مباراة استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف ليهزم منافسا يصغره بعشر سنوات.

حسم المتوّج بثلاث بطولات كبرى الفوز في أول فرصة سانحة له، وقال "من الرائع أن أحظى بهذا الدعم في أول مشاركة لي هنا. بعد عشرين عاما في عالم كرة المضرب الاحترافي، من المذهل أن ألعب هنا أخيرا".

وأضاف "مباراة اليوم كانت صعبة، لكنني سعيد ببداية موفقة بفوزين متتاليين".

وفي سيدني السبت أيضا، قاد تشانغ تشيتشن المنتخب الصيني للفوز على بلجيكا 2 1.

وفاجأ النروجي كاسبر رود، المصنف الأول، منافسه الأسترالي أليكس دي مينور بالفوز عليه 6 3 و6 3، بينما تغلبت الأسترالية ستورم هانتر بديلة مايا جوينت التي تعرضت لوعكة صحية، على مالين هيلغو 6 2 و7 6 (7/3).

وفازت هانتر وجون باتريك سميث في منافسات الزوجي المختلط على أولريك إيكيري وفيكتور دوراسوفيتش 4 6 و6 1 و10 4، لتنتهي السلسلة بفوز أستراليا 2 1.