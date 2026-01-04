أمم إفريقيا: مالي المنقوصة ترسخ عقدتها لتونس وتضرب موعدا مع السنغال في ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - الدار البيضاء (المغرب) : أطاحت مالي بعشرة لاعبين بتونس من ثمن النهائي عندما تغلبت عليها 3 2 بركلات الترجيح بتعادلهما 1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي وبلغت ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم السبت في الدار البيضاء.

وكانت تونس في طريقها إلى فك العقدة المالية والفوز بهدف سجله البديل فراس شواط في الدقيقة 88، لكن مالي حصلت على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع ياسين مرياح (90+3)، فانبرى لها لاسين سينايوكو بنجاح (90+7).

ولعبت مالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 إثر طرد وويو كوليبالي بعد تدخل قوي على حنبعل المجبري.

وفي ركلات الترجيح، سجل لتونس ياسين مرياح والياس سعد وأطاح علي العابدي فوق المرمى وأهدر الياس العاشوري ومحمد علي بن رمضان، ومن ناحية مالي سدد يان بيسوما فوق المرمى واصاب دورجيليس نيني القائم وسجل سينايوكو وغاوسو دياكيتي والبلال توريه.

وهذا الانتصار الثالث في خمس مباريات لمالي على تونس مقابل تعادلين، فيما هي المواجهة الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية.

أولى المواجهات كانت قاسية جدا عندما فازت مالي على تونس المضيفة 2 0 في الجولة الأولى من نسخة 1994، وتسببت باقصائها باكراً من المسابقة أمام جماهيرها على الملعب الأولمبي في المنزه. وجددت مالي الفوز على تونس 1 0 في نسخة 2022 في الكاميرون، فيما تعادلا بنتيجة واحدة 1 1 في نسختي 2019 في مصر و2024 في ساحل العاج.

واندفع المنتخب التونسي الساعي الى لقبه الثاني بعد 2004، الى الهجوم منذ صافرة البداية حيث قاده في وسط الملعب نجم بيرنلي الانكليزي حنبعل المجبري، وأمامه ثنائي الهجوم لاعب لوغانو السويسري محمد بلحاج ولاعب دينامو ماخشكالا الروسي حازم مستور.

واضطر المدرب سامي الطرابلسي لإجراء تعيير سريع بعد إصابة الظهير ديلان برون حيث دخل بدلاً منه ياسين مرياح، إلا أن الخطورة غابت عن المرميين حيث لم يسدد أي فريق باتجاه المرمى طوال الشوط الأول على الرغم من التفوق العددي لدى التوانسة منذ الدقيقة 26 عندما أشهر الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل البطاقة الحمراء بوجه مدافع ساسوولو الإيطالي كوليبالي بسبب تدخله العنيف على المجبري.

وتحرر الماليون من حذرهم مع انطلاق الشوط الثاني بغية مباغتة نظرائهم عبر المرتدات السريعة، إلا أن دفاع "نسور قرطاج" كان يقظاً، وحاول المجبري ان يخدع الحارس المالي من تسديدة ساقطة إلا أنها ذهبت بعيدة (78).

وسدد المجبري مجدداً من ركلة حرة مباشرة أنقذها الحارس المالي دجيغي ديارا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، أنقذها الى ركنية في أول تسديدة بالمباراة باتجاد أحد المرميين (79).

وقام الياس سعد بفاصل مراوغة وسدد كرة ذهبت ضعيفة الى الحارس ديارا (82).

واقتنص شواط هدف التقدم لتونس برأسية أسكنها الشباك إثر عرضية من سعد (88).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمالي بداعي لمسة يد على البديل مرياح انبرى لها لاعب أوكسير الفرنسي سينايوكو وسجلها برغم ارتطامها بيدي الحارس أيمن دحمان (90+6)، هو هدفه الثالث في البطولة.

وتواصل الضغط التونسي في الشوط الإضافي الأول وأنقذ الحارس ديارا تسديدة علي العابدي الزاحفة (98).