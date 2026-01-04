دوري أن بي أيه: كوري يقود ووريرز إلى فوز ثمين على يوتا جاز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد نجم غولدن ستايت ووريرز، ستيفن كوري فريقه لتحقيق فوز ثمين على يوتا جاز 123 114 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه" السبت، بعدما سجل 20 من أصل 31 نقطة له في الربع الثالث المثير.

وعاد كوري إلى الملاعب بعد غيابه عن مباراة بسبب التواء في الكاحل الأيسر، واكتفى بتسجيل تسع نقاط في الشوط الأول الذي انتهى بتأخر ووريرز 65 58.

لكن النجم المخضرم انفجر في الربع الثالث، حيث تفوق غولدن ستايت على يوتا 42 31 ليحسم السيطرة على اللقاء، ولم يتأخر في النتيجة خلال الربع الأخير.

وقال كوري "لعبنا دفاعا رائعا في معظم فترات ذلك الربع، ما منحنا فرصا للتحول السريع، وتمكنت من الركض. ولحسن الحظ، دخلت التسديدات ومنحتنا الكثير من الزخم".

وأحرز كوري ست رميات ثلاثية من أصل 12 محاولة، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وساهم جيمي باتلر، العائد بعد غيابه عن مباراة بسبب المرض، وكوينتن بوست بـ15 نقطة لكل منهما لصالح ووريرز الذين تعرضوا لهزيمة قاسية على أرضهم الجمعة أمام أوكلاهوما سيتي في غياب كوري وباتلر ودرايموند غرين.

وعاد غرين أيضا إلى اللعب لكنه طُرد بعد دقائق من بداية الربع الثاني إثر حصوله على خطأين تقنيين سريعين بسبب جداله مع الحكام.