أمم إفريقيا: السنغال أول المتأهلين الى نصف النهائي بفوزها على مالي 1-0

الرياص - اسماء السيد - طنجة (المغرب) : حجزت السنغال، بطلة 2022، البطاقة الأولى الى الدور نصف النهائي للنسخة الخامسة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في المغرب، بفوزها على مالي 1 0 الجمعة على الملعب الكبير في طنجة.

وسجل مهاجم إيفرتون الانكليزي إيليمان ندياي (27) هدف المباراة التي أكملتها مالي بعشرة لاعبين اثر طرد إيف بيسوما (45+3) لتلقيه الانذار الثاني.

وتلتقي السنغال في نصف النهائي الاربعاء المقبل في طنجة ايضا مع الفائز من مباراة مصر وساحل العاج اللتين تلتقيان السبت على الملعب الكبير في أغادير.

وهي المرة الخامسة التي تبلغ فيها السنغال دور الاربعة بعد اعوام 2002 و2006 و2019 و2022.

وحافظت السنغال الساعية الى اللقب الثاني في تاريخها، على سجلها خاليا من الخسارة في اخر 16 مباراة لها في البطولة وتحديدا منذ سقوطها امام الجزائر 0 1 في المباراة النهائية لنسخة 2019 في مصر.

كما كرست السنغال تفوقها على مالي، وصيفة نسخة 1972، في المواجهات المباشرة بينهما، محققة فوزها الـ20 في 41 مباراة مقابل ثماني هزائم و13 تعادلا، علما انه الفوز الاول لأسود التيرانغا في مباراتين فقط بينهما في الكأس القارية بعدما تعادلا 1 1 في الاولى في دور المجموعات في نسخة 2004.