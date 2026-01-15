إشادة بتصديات ياسين بونو مع اقتراب المغرب من لقب أفريقي طال انتظاره، وخيبة أمل في مصر

الرياص - اسماء السيد - يتواصل حلم المغرب نحو تحقيق لقبه الثاني في كأس أفريقيا لكرة القدم، بعد نحو 50 عاماً، بعدما تجاوز نيجيريا بصعوبة بفضل تألق حارسه ياسين بونو، الذي لاقى إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدى بونو، لاعب فريق الهلال السعودي، لركلتي ترجيح منحتا "أسود الأطلس" الوصول الأول لنهائي البطولة القارية منذ عام 2004 على حساب نيجيريا، وصيفة النسخة الماضية، بعد انتهاء الأشواط الأول والثاني والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وقال بونو بعد المباراة: "أشكر الجماهير على دعمهم، كانت الأجواء كبيرة واللاعبون قاموا بمجهود كبير والخصم كان في المستوى والمدرب (وليد الركراكي) استعد لهذه المباراة استعداداً كبيراً، والحمدلله حققنا النتيجة المرجوة".

والفرحة المغربية قابلها خيبة أمل في مصر بعد خروج منتخبها على يد السنغال في نصف النهائي الثاني، فيما كرس "أسود التيرانغا" تفوقاً مستمراً في الآونة الأخيرة على "الفراعنة" الأكثر حصداً لهذه البطولة في التاريخ (7 ألقاب).

"أفضل حارس في العالم في ركلات الترجيح"

وفي ردود الفعل، وصف محمد العتيبي، عبر منصة إكس، بونو (34 عاماً)، بأنه "أفضل حارس عربي في التاريخ"، معبراً عن ثقته في أن كأس البطولة لن تغادر المغرب.

في حين، اعتبر سامي الحريري، صفقة انتقال بونو من إشبيلية الإسباني نحو الهلال السعودي بأنها "الأعظم في تاريخ العرب"، فيما يلعب بونو موسمه الثالث مع بطل الدوري السعودي ومتصدره حالياً.

بقفاز الحارس العربي الأفضل تاريخياً 🥊



المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا برسالة واضحة صريحة قرأناها قبل البطولة وفي بدايتها وتتجدد الآن :



هذه الكأس الأفريقية لن تغادر المغرب 🏆🇲🇦



ألف مبروووووك للأحبة في المغرب ❤️

وهاردلك كذلك للأشقاء في مصر ❤️#المغرب_نيجيريا pic.twitter.com/CNdJwkZFuW — محمد العتيبي (@7madeen_23) January 14, 2026

— محمد العتيبي (@7madeen_23)— سامي الحريري