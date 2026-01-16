أمم إفريقيا: خمس مباريات نهائية لا تُنسى

الرياص - اسماء السيد - الرباط : شهدت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 32 مباراة نهائية حتى الآن، واختارت وكالة فرانس برس خمسة من أكثرها إثارة قبل المواجهة الحاسمة لنسخة 2025 بين المنتخبين المغربي المضيف والسنغالي المقررة الأحد في الرباط:

إثيوبيا مصر 4 2

نهائي حافل بالأهداف والإثارة عام 1962، حين نجحت صاحبة الأرض إثيوبيا في معادلة النتيجة مرتين أمام مصر حاملة اللقب، قبل أن تسجل هدفين في الوقت الإضافي وحققت لقبها الوحيد حتى الآن. حسم منغيستو ووركو اللقاء الذي تابعه 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعب أديس أبابا، إذ خطف الهدف الرابع قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي.

الكونغو مالي 3 2

سجل منتخب الكونغو برازافيل ثلاثة أهداف في سبع دقائق مع الاقتراب من مرور ساعة على النهائي وحسم نهائي 1972 في ياوندي لصالحه. تقدمت مالي 1 0 في الشوط الأول في مواجهة بين طرفين يبلغان النهائي لأول مرة، قبل أن يسجل جان ميشال مبونو هدفين للكونغوليين في دقيقتين (57 و59). وأضاف فرانسوا مبيليه الثالث (63)، قبل أن يتم اختياره لاحقا أفضل لاعب في أول نسخة لكأس أمم إفريقية تُقام في وسط إفريقيا.

نيجيريا زامبيا 2 1

تحدى منتخب زامبيا الظروف وبلغ نهائي 1994 في تونس بعد أقل من عام على مصرع 18 لاعبا من صفوفه في حادث تحطم طائرة قبالة سواحل الغابون أثناء توجههم إلى السنغال لخوض تصفيات كأس العالم. سجل الزامبي إليجاه ليتانا بعد ثلاث دقائق أمام 25 ألف متفرج، لكن إيمانويل أمونيكي عادل النتيجة بعد دقيقتين فقط، ثم أضاف هدف الفوز مطلع الشوط الثاني ومنح "النسور الخضر" لقبهم الثاني في البطولة.

جنوب إفريقيا تونس 2 0

توج منتخب جنوب إفريقيا المضيف بلقب نسخة 1996 أمام 80 ألف متفرج في جوهانسبرغ، بعد أربع سنوات فقط من عودته إلى الساحة الدولية عقب رفع الحظر المفروض بسبب نظام الفصل العنصري. حضر اللقاء الرئيس الراحل نيلسون مانديلا وآخر رئيس أبيض للبلاد فريدريك دي كليرك، وشهدت المباراة دخول المهاجم البديل مارك وليامس الذي سجل هدفين، الأول بعد ثماني دقائق من نزوله والثاني بعدها بدقيقتين.

زامبيا ساحل العاج 0 0