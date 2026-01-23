بطولة أستراليا: نافراتيلوفا ودافنبورت تنتقدان أوساكا على عدم التزامها بـ"قواعد اللياقة"

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : انتقدت أسطورتا كرة المضرب الأميركيتيان مارتينا نافراتيلوفا وليندسي دافنبورت، الجمعة، اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا، مؤكدتين أنها لم تلتزم بـ"قواعد اللياقة الأساسية" بعد التوتر الذي شهدته مباراتها في بطولة أستراليا المفتوحة الخميس.

وانطبع فوز أوساكا في الدور الثاني على الرومانية سورانا كيرستيا بلقطة مشحونة وتصافح بارد في نهايته.

كيرستيا المخضرمة التي تخوض مشاركتها الثامنة عشرة والأخيرة في ملبورن قبل الاعتزال، اعترضت على صرخة "هيّا" التي أطلقتها أوساكا بين الإرسال الأول والثاني للرومانية.

وخلال مقابلة أوساكا على أرض الملعب بعد المباراة، بدت غير مكترثة برد فعل كيرستيا، قبل أن تعتذر لاحقا عن "عدم احترامها".

وقالت نافراتيلوفا، المتوجة ببطولة أستراليا ثلاث مرات عبر شبكة "تنس تشانل" "يمكنني تفهّم ما قالته (أوساكا) بعد المباراة لأنها كانت في خضمّ اللحظة، فقد تفاجأت برد فعل كيرستيا عند المصافحة".

وأضافت "لكن لا يمكنك التحدث بصوت عال بين الإرسالين الأول والثاني لمنافستك. كانت كيرستيا تستعد للإرسال الثاني عندما قالت أوساكا +هيا+، هذا ليس صحيحا. لا أعتقد أنها تعني ذلك عمدا، بل إنها لا تدرك الأمر".

وتابعت "يمكنك قول +هيا+ كما تشائين، لكن حافظي عليها في الداخل، لا تُسمعيها".

ومن جهتها، قالت دافنبورت، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2000، إنها لا تتوقع أن تكرر أوساكا الأمر في مباراتها بالدور الثالث أمام الأسترالية المتأهلة من التصفيات ماديسون إنغليس.

وأضافت "أوساكا تبلغ 28 عاما، وقد لعبت التنس لفترة طويلة، وهذا ببساطة أمر لا تقومين به".

وتابعت "نعرف جميعا أن أوساكا لا تملك ذرة شر، لذا سأُفاجأ إذا واصلت هذا التصرف. يمكنك أن تشحذي حماسك بضرب فخذك (على سبيل المثال) لكن لا يمكنك الصراخ بين الإرسالين. إنها قواعد اللياقة في التنس".

أما كيرستيا، فسعت إلى تهدئة الأمور في مؤتمرها الصحافي بعد المباراة، مؤكدة أنه "لا توجد دراما".