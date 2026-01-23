بطولة أستراليا: كيريوس لا يعلم إلى أين ستتّجه مسيرته بعد خروج مبكر

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : اعترف الأسترالي نيك كيريوس، المنهك والمتألم والغاضب، إنه لا يعلم إلى أين ستتّجه مسيرته بعد خروجه من الدور الأول لمنافسات الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون سابقا، وزميله ثاناسي كوكيناكيس ودّعا البطولة بعد خسارة من ثلاث مجموعات في مواجهة أسترالية خالصة أقيمت ليلا وسط أجواء صاخبة في ملبورن بارك.

وعانى الثنائي بدنيا وسقط 6 4 و4 6 و7 6 (10/4) أمام جيسون كوبلر ومارك بولمانس الخميس.

كيريوس، البالغ 30 عاما والمحبوب جماهيريا، بالكاد لعب منافسات الفردي في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من الإصابات، ومن المقرر أن يخوض الجمعة منافسات الزوجي المختلط إلى جانب الكندية ليلى فرنانديز، إذا ما تعافى جسده المرهق في الوقت المناسب، لكن ما بعد ذلك غير واضح بالنسبة له.

قال "أنا متعب. لقد سافرت كثيرا"، في إشارة إلى مشاركته في كانون الأول/ديسمبر بمباراة استعراضية "معركة الجنسين" في دبي، حيث هزم المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا، في مواجهة أثارت انقساما بين جماهير التنس.

وأضاف أنه بعد مشاركته في الزوجي المختلط سيقوم بـ"إعادة تقييم جدول مشاركاته".

وتابع اللاعب الذي ألمح مرارا إلى احتمال الاعتزال "هذا كل شيء. لقد أنهيت كل أهدافي خلال الشهر ونصف الماضي. فعلت كل ما اعتقدت أنني قادر عليه. لا أعرف. لا أعرف ماذا سأفعل".

وبدا كيريوس غاضبا بعد أن جاءت كُرتان حاسمتان في شوط كسر التعادل بالمجموعة الأخيرة ضد مصلحته ومصلحة كوكيناكيس.

وعلّق "لهذا أنا غاضب. نحن نلعب من أجل ملايين الدولارات. كلانا كان مصابا وكلانا حاول الوصول إلى هذه المرحلة".