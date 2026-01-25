أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش إلى ربع النهائي بعد انسحاب منشيك للإصابة

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد انسحاب منافسه التشيكي ياكوب منشيك للإصابة، وفقا لما أعلنه المنظمون الأحد.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين بطل أستراليا 10 مرات والنجم التشيكي البالغ 20 عاما على الملعب الرئيس في الفترة المسائية الإثنين.

وقال منشيك في تصريحات نقلها منظمو البطولة "إنه قرار مؤسف عليّ اتخاذه. بعد المباراتين الأخيرتين، شعرت بألم متزايد والمشكلة تقع في الجانب الأيسر من عضلات البطن".

وتابع "دخول الملعب غدا (الإثنين) سيكون مخاطرة كبيرة جدا بالنسبة إلي في الأسابيع المقبلة، ولمشاركتي في البطولات المقبلة، ولصحتي بكل بساطة".

وأضاف "حقيقة أن مباراتي في ثمن النهائي كانت ضد نوفاك على ملعب رود لايفر أرينا تجعل (هذه الإصابة) أكثر إحباطا. بالطبع أشعر بحزن شديد لعدم نزولي إلى الملعب لمواجهة مثلي الأعلى، أعظم لاعب في التاريخ".

وأكمل "بلوغ ثمن النهائي والأسبوع الثاني من بطولة غراند سلام للمرة الأولى، هو أمر لن أنساه أبدا، بالطبع".

ويشارك منشيك هذا العام في ملبورن في تاسع غراند سلام يخوض غمارها في مسيرته، علما أنه لم يسبق له تجاوز الدور الثالث قبل ذلك.