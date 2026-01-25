أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يرى أن إرث "البطل الكبير" فافرينكا سيظل حيّا

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش إن إرث اللاعب السويسري ستان فافرينكا الذي أعلن اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، سيظل حيّا في عالم كرة المضرب، مشيدا باللاعب المخضرم وواصفا إياه بـ"بطل عظيم" ألهمه هو شخصيا.

وودّع فافرينكا البالغ 40 عاما، بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، السبت بعد خسارته في الدور الثالث أمام الأميركي تايلور فريتس بعد مباراة مثيرة.

ويُعتبر هذا الموسم هو الأخير في مسيرة فافرينكا صاحب الألقاب الثلاثة في الغراند سلام.

وقال ديوكوفيتش الذي سارت مسيرته بالتوازي مع مسيرة فافرينكا لما يقرب من عقدين "أفتخر بأن أطلق عليه لقب صديق ومنافس وشخص ألهمني بكل تأكيد".

وأضاف البالغ 38 عاما "أعني، لا شكّ في ذلك، بالنظر إلى مسيرته الطويلة والتزامه باللعبة. إنه شغوف جدا بها. سيظل إرثه حيّا ويعيش مع العديد من الأجيال الشابة التي تنظر إليه كمثال أعلى".

وتابع صاحب الألقاب الـ24 في الغراند سلام "إنه بطل غظيم داخل الملعب وخارجه".

وظهر فافرينكا للمرة الأولى في ملبورن بارك عام 2006 وتُوّج باللقب في 2014.

كما أحرز لقب رولان غاروس بعد ذلك بعام، ثم لقب فلاشينغ ميدوز في 2016، في فترة هيمنة الثلاثي ديوكوفيتش ومواطنه روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.