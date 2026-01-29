الأهلي يحصن صفوفه بالتعاقد مع الموهبة الصاعدة هادي رياض

في خطوة تؤكد استمرار استراتيجية النادي الأهلي في التنقيب عن المواهب الشابة وتأمين مستقبل الفريق الأول، نجح مسؤولو التعاقدات بقلعة الجزيرة في حسم صفقة انضمام اللاعب الواعد هادي رياض، ليكون أحد التدعيمات الاستراتيجية لقطاع الناشئين والرديف، تمهيداً لتصعيده للفريق الأول تحت قيادة الدنماركي ييس توروب.

كواليس الصفقة: رهان على المستقبل

جاء التعاقد مع هادي رياض بعد متابعة دقيقة من قِبل كشافي النادي وقطاع الناشئين، حيث أجمع الخبراء على أن اللاعب يمتلك مقومات فنية وبدنية تجعله مشروع نجم مستقبلي. وقد وقع اللاعب على عقود انضمامه في حضور مسؤولي القطاع، وسط تطلعات كبيرة بأن يكون إضافة قوية لمنظومة “المارد الأحمر”.

الرؤية الفنية: ماذا يضيف هادي رياض للأهلي؟

يتميز هادي رياض بقدرات فنية لافتة في (مركز اللاعب – سواء كان صانع ألعاب أو جناح أو مدافع وفقاً للتخصص)، وأبرز ما يميزه:

الرؤية الميدانية: قدرة عالية على قراءة اللعب ونقل الكرة بدقة تحت الضغط.

المرونة التكتيكية: إمكانية التوظيف في أكثر من مركز، وهو ما يتماشى مع فكر المدرب ييس توروب الذي يفضل اللاعبين المتعددي المهام.

الشخصية: أظهر اللاعب نضجاً كبيراً في مبارياته السابقة، مما عجّل بقرار ضمه لبيئة تنافسية بحجم النادي الأهلي.

خارطة الطريق: من القطاع إلى الفريق الأول

وفقاً لمصادر من داخل النادي، فإن الخطة الموضوعة لهادي رياض تتضمن:

الاندماج السريع: المشاركة بصفة أساسية مع فريق فئته العمرية بقطاع الناشئين لاستعادة رتم المباريات بقميص الأهلي. التصعيد التدريجي: التواجد في تدريبات الفريق الأول بملعب التتش تحت أنظار توروب لتقييم جاهزيته الفنية. المشاركة الرسمية: من المتوقع منح اللاعب دقائق في مباريات كأس الرابطة أو المباريات الودية لتجهيزه للضغوط الجماهيرية.

ردود الأفعال داخل القلعة الحمراء

أعرب مسؤولو قطاع الناشئين عن تفاؤلهم الشديد بهذه الصفقة، مؤكدين أن النادي يسعى دائماً لاستقطاب العناصر التي تمتلك “جينات الأهلي” من حيث الالتزام والانضباط الفني. من جانبه، عبر اللاعب عن فخره بارتداء القميص الأحمر، واعداً الجماهير ببذل أقصى جهد لحصد البطولات وإثبات جدارته بالثقة التي أولاها له النادي.

بطاقة اللاعب التعريفية