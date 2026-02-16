مدرب الأهلي بعد تعادل الجيش الملكي: فخور بالصدارة ونجومنا الجدد يحتاجون للوقت

أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، رضاه التام عن المردود الفني الذي قدمه لاعبو الفريق في مواجهة الجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

<وأكد توروب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن الأهلي حقق أهدافه الرئيسية في هذه المرحلة، حيث أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية وبسجل خاٍل من الهزائم. وقال توروب: “قدمنا مباراة جيدة وخلقنا فرصاً كثيرة كان بإمكانها حسم اللقاء في أول 20 دقيقة، وأهنئ اللاعبين على هذا الأداء المنضبط أمام منافس قوي تأهل معنا للدور القادم”.

وتطرق المدرب الدنماركي إلى أداء اللاعبين المنضمين حديثاً، مشيراً إلى أن الانسجام يأتي تدريجياً مع توالي المباريات:

يوسف بلعمري: أشاد توروب بالظهير المغربي مؤكداً أنه قدم إضافة قوية فور مشاركته.

محمد علي بن رمضان: وجه له التحية على مجهوده الوفير في وسط الملعب.

يلسين كامويش: طمأن الجماهير على تطور مستوى اللاعب، مؤكداً أنه سيقدم الإضافة المطلوبة قريباً.

واعترف توروب بأن الفريق افتقد في المواجهات الأخيرة لخبرات أسماء ثقيلة مثل محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، متمنياً عودة جميع المصابين قبل انطلاق معمعة الدور ربع النهائي لتعزيز القوة الضاربة للفريق.

ووجه مدرب الأهلي رسالة خاصة لجماهير النادي التي ملأت المدرجات، واصفاً إياهم بـ “اللاعب رقم 1” الذي يخلق أجواءً إيجابية تدفع الفريق للأمام، ومشدداً على أنه يعمل باستمرار على تصحيح الأخطاء لتلبية طموحاتهم في حصد كافة الألقاب.