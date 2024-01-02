فاجأ القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشره صور حديثة عبر حسابه الرسمي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد التقى الميرغني, صباح الاثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل, في تدوينة أرفق معها صور اللقاء: (التقيت اليوم في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بالفريق اول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع). وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (تناول اللقاء سبل ايقاف الحرب وانهاء معاناة السودانيين ووصول المساعدات الانسانية وحماية المدنيين في مناطق النزاع). وأضاف الميرغني: (يؤكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل موقفه التاريخي الراسخ قيادة وجماهير مع السلام وضد إراقة اى نقطة دم سودانية). وختم تدوينته التي رصدها محرر موقع النيلين: (كما يدعو جميع اهل السودان لنبذ الفرقة والوقوف بصلابة ضد التعبئة العنصرية والجهوية التى يعمل من اشعلوا الحرب على بثها بين ابناء الوطن الواحد). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. إبراهيم الميرغني يفاجئ الجميع ويظهر مع “حميدتي” بأثيوبيا ويؤكد: (تناول اللقاء سبل ايقاف الحرب وانهاء معاناة السودانيين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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